Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa rất to, cảnh báo lũ trên nhiều sông

Bắc Bộ, Thanh Hóa có nơi mưa trên 350mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 14/9 và sáng 15/9, phía Nam Lào Cai, Sơn La, đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 19h ngày 14/9 đến 3h ngày 15/9 tại nhiều nơi vượt 100mm như Ân Thi (Hưng Yên) 124mm, Lũng Vân (Phú Thọ) 113mm, Tứ Kỳ (TP Hải Phòng) 110,6mm, Tân Thành 1 (Thanh Hóa) 110mm.

Dự báo từ ngày 15 đến hết 16/9:

Phía Nam Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Phía Nam Lào Cai, Sơn La, phía Bắc Phú Thọ, TP Hà Nội, TP Hải Phòng, Bắc Ninh và Nghệ An có mưa 80-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Quảng Ninh, Lạng Sơn, phía Nam Tuyên Quang và Thái Nguyên có mưa 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ rất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, ngày và đêm 15/9, Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị có mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm; chiều và tối cùng ngày, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Tây Nguyên có mưa rào, dông, cục bộ mưa to trên 60mm.

Mưa lớn được dự báo giảm dần từ đêm 16/9.

Cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết mực nước trên các sông ở Phú Thọ, Ninh Bình, sông Thao (Lào Cai) và các sông ở Thanh Hóa đang lên.

Lúc 7h ngày 15/9:

Sông Bôi tại Hưng Thi (Phú Thọ) ở mức 12,47m, dưới báo động 3 là 0,53m.

Sông Âm tại Lang Chánh (Thanh Hóa) ở mức 48,76m, trên báo động 1 là 0,26m.

Sông Chu tại Cửa Đạt (Thanh Hóa) ở mức 28,13m, trên báo động 1 là 0,13m.

Từ nay đến ngày 16/9, các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này:

Sông Bôi (Phú Thọ) có khả năng vượt báo động 3.

Sông Hoàng Long (Ninh Bình) lên mức báo động 2 - báo động 3.

Sông Bưởi, thượng lưu sông Mã và sông Chu (Thanh Hóa) lên mức báo động 1 - báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị và sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1, riêng phía Nam Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa ở cấp 2.

Sông Cửu Long và sông Đồng Nai tiếp tục duy trì mực nước cao

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo lũ trên sông Cửu Long và sông Đồng Nai.

Tại đầu nguồn sông Cửu Long, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu đạt 3,58m, trên báo động 1 là 0,08m; trên sông Hậu tại Châu Đốc đạt 3,20m, trên báo động 1 là 0,20m.

Trong 1-2 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục dao động trên báo động 1; khu vực hạ lưu ở mức báo động 2 - báo động 3, có nơi trên báo động 3, sau đó xuống chậm.

Nguy cơ ngập lụt cao tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông và khu vực ngoài đê bao ở An Giang, cùng nhiều khu vực trũng thấp ven sông tại Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP Cần Thơ. Cơ quan khí tượng lưu ý đề phòng sạt lở bờ bao, đê bao yếu.

Đối với sông Đồng Nai, lúc 7h ngày 15/9, mực nước tại trạm Tà Lài ở mức 112,17m, trên báo động 1 là 0,17m.

Trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại Tà Lài tiếp tục dao động quanh mức báo động 1. Nguy cơ ngập lụt được cảnh báo tại các vùng trũng thấp ven sông thuộc Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh (TP Đồng Nai) và các khu vực lân cận.