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Chủ tịch TP Đà Nẵng thăm, động viên 32 ngư dân gặp nạn trên biển trở về

Thứ Sáu, 06:29, 04/09/2026
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VOV.VN - Tối 3/9, tại xã Núi Thành, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, động viên 32 ngư dân trên tàu QNa- 90859 - TS gặp nạn trên biển được cứu hộ trở về địa phương.  

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng gửi lời thăm hỏi đến 32 ngư dân vừa trở về. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng mong bà con ổn định sức khỏe, tinh thần, sớm vượt qua những khó khăn; đồng thời chia sẻ sâu sắc với các gia đình người mất tích.

chu tich tp Da nang tham, dong vien 32 ngu dan gap nan tren bien tro ve hinh anh 1
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBDN thành phố Đà Nẵng (đứng giữa) hỏi thăm, động viên ngư dân

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương tiếp tục dành sự quan tâm cao nhất cho các gia đình của người còn mất tích; thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng và hỗ trợ kịp thời những trường hợp gặp khó khăn.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, các đơn vị liên quan, chính quyền xã Núi Thành khẩn trương hỗ trợ bà con và gia đình các thuyền viên bị nạn. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các ngành chức năng tiếp tục rà soát công tác bảo đảm an toàn đối với tàu cá hoạt động xa bờ; tăng cường thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai, bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc, thiết bị cứu sinh, kiểm tra an toàn kỹ thuật và kỹ năng ứng phó sự cố trên biển.

chu tich tp Da nang tham, dong vien 32 ngu dan gap nan tren bien tro ve hinh anh 2
Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng đến thăm, động viên ngư dân gặp nạn trên biển vừa được cứu sống đưa về bờ

Trước đó, như tin đã đưa, ngày 25/8, tàu cá QNa- 90859- TS do ông Huỳnh Văn Trí (47 tuổi), trú xã Núi Thành làm thuyền trưởng hành nghề câu mực đã gặp nạn tại khu vực cách phía tây đảo An Bang (đặc khu Trường Sa), tỉnh Khánh Hòa khoảng 35 hải lý. Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng và phương tiện hoạt động gần khu vực đã khẩn trương triển khai tìm kiếm, cứu nạn.  Lúc 13h25 phút ngày 28/8, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường phát hiện, cứu vớt được 32 thuyền viên trong tình trạng sức khỏe rất yếu. Đến 14h30 phút cùng ngày, tàu 472 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp nhận 32 thuyền viên từ 2 tàu cá của ngư dân tỉnh Gia Lai đưa về đảo Trường Sa.

Sáng 29/8, tàu 472 cập cảng Trường Sa và đưa các ngư dân lên đảo để cán bộ, chiến sĩ trên đảo chăm sóc. Tại đảo Trường Sa, các ngư dân được cán bộ, chiến sĩ thăm hỏi, động viên, khám sức khỏe; hỗ trợ quần áo, nhu yếu phẩm và bảo đảm nơi ăn, nghỉ. Qua chăm sóc, sức khỏe và tinh thần của các ngư dân dần ổn định. Đến sáng 1/9, 32 ngư dân này được đưa lên tàu Trường Sa 18 (thuộc Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân) trở về đất liền. Hiện vẫn còn 19 thuyền viên mất tích, các lực lượng và phương tiện tại hiện trường đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm.

 

Thành Long/VOV-Miền Trung
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