Tàu 467 kịp thời cứu hộ, đưa 21 ngư dân gặp nạn về Phú Quý

Theo thông tin từ Cảnh sát biển Việt Nam, tàu cá LĐ95888-TS gặp nạn tại vị trí cách đặc khu Phú Quý khoảng 126 hải lý về hướng Đông Đông Bắc. Thời điểm này, khu vực có gió Tây Nam cấp 5 đến cấp 6, sóng cao từ 3-4 mét.

Tàu 467 đang lai dắt tàu cá LĐ95888-TS cùng 21 ngư dân về đặc khu Phú Quý

Nhận lệnh cứu hộ, Tàu 467 khẩn trương cơ động, đến tiếp cận tàu cá lúc 23h30 phút ngày 7/9. Do biển động mạnh, lực lượng cứu hộ chưa thể sang tàu, song đã liên lạc, nắm tình hình và duy trì hỗ trợ từ xa. Sức khỏe, tâm lý của 21 ngư dân hiện cơ bản ổn định.

Tàu 467 đang tiếp tục lai dắt tàu cá LĐ95888-TS về đặc khu Phú Quý. Dự kiến khoảng 4h ngày 9/9, tàu sẽ cập cảng, bàn giao phương tiện và hỗ trợ ngư dân khắc phục sự cố.