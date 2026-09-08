English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tàu 467 kịp thời cứu hộ, đưa 21 ngư dân gặp nạn về Phú Quý

Thứ Ba, 10:47, 08/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tàu 467 thuộc Cảnh sát biển Việt Nam đang lai dắt tàu cá LĐ95888-TS cùng 21 ngư dân về đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, sau khi tàu bị hỏng máy, mất khả năng cơ động trên biển.

Theo thông tin từ Cảnh sát biển Việt Nam, tàu cá LĐ95888-TS gặp nạn tại vị trí cách đặc khu Phú Quý khoảng 126 hải lý về hướng Đông Đông Bắc. Thời điểm này, khu vực có gió Tây Nam cấp 5 đến cấp 6, sóng cao từ 3-4 mét.

tau 467 kip thoi cuu ho, dua 21 ngu dan gap nan ve phu quy hinh anh 1
Tàu 467 đang lai dắt tàu cá LĐ95888-TS cùng 21 ngư dân về đặc khu Phú Quý

Nhận lệnh cứu hộ, Tàu 467 khẩn trương cơ động, đến tiếp cận tàu cá lúc 23h30 phút ngày 7/9. Do biển động mạnh, lực lượng cứu hộ chưa thể sang tàu, song đã liên lạc, nắm tình hình và duy trì hỗ trợ từ xa. Sức khỏe, tâm lý của 21 ngư dân hiện cơ bản ổn định.

 

Tàu 467 đang tiếp tục lai dắt tàu cá LĐ95888-TS về đặc khu Phú Quý. Dự kiến khoảng 4h ngày 9/9, tàu sẽ cập cảng, bàn giao phương tiện và hỗ trợ ngư dân khắc phục sự cố.

 

Hà Phương/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cấp cứu ngư dân bị chấn thương sọ não sau tai nạn trên tàu cá
Cấp cứu ngư dân bị chấn thương sọ não sau tai nạn trên tàu cá

VOV.VN - Ngư dân bị ròng rọc đập vào mặt, chấn thương sọ não, gãy nhiều xương vùng đầu và được Nhà giàn DK1/7 cấp cứu, chuyển về Trường Sa.

Cấp cứu ngư dân bị chấn thương sọ não sau tai nạn trên tàu cá

Cấp cứu ngư dân bị chấn thương sọ não sau tai nạn trên tàu cá

VOV.VN - Ngư dân bị ròng rọc đập vào mặt, chấn thương sọ não, gãy nhiều xương vùng đầu và được Nhà giàn DK1/7 cấp cứu, chuyển về Trường Sa.

Nhà giàn DK1/7 cấp cứu ngư dân bị tai nạn trên biển
Nhà giàn DK1/7 cấp cứu ngư dân bị tai nạn trên biển

VOV.VN - Sáng 1/9, Nhà giàn DK1/7, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân tiếp nhận thông tin đề nghị hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển. Ngay sau đó, đơn vị khẩn trương triển khai tổ quân y và cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị hỗ trợ tàu cá.

Nhà giàn DK1/7 cấp cứu ngư dân bị tai nạn trên biển

Nhà giàn DK1/7 cấp cứu ngư dân bị tai nạn trên biển

VOV.VN - Sáng 1/9, Nhà giàn DK1/7, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân tiếp nhận thông tin đề nghị hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển. Ngay sau đó, đơn vị khẩn trương triển khai tổ quân y và cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị hỗ trợ tàu cá.

Ngư dân đột quỵ được cấp cứu tại đảo Nam Yết, đưa về đất liền an toàn
Ngư dân đột quỵ được cấp cứu tại đảo Nam Yết, đưa về đất liền an toàn

VOV.VN - Sáng 15/8, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp các cơ quan chức năng bàn giao ngư dân Nguyễn Đức Quốc cho gia đình để tiếp tục theo dõi, điều trị, sau khi được cấp cứu tại đảo Nam Yết và đưa về đất liền an toàn bằng Tàu Trường Sa 16, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Ngư dân đột quỵ được cấp cứu tại đảo Nam Yết, đưa về đất liền an toàn

Ngư dân đột quỵ được cấp cứu tại đảo Nam Yết, đưa về đất liền an toàn

VOV.VN - Sáng 15/8, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp các cơ quan chức năng bàn giao ngư dân Nguyễn Đức Quốc cho gia đình để tiếp tục theo dõi, điều trị, sau khi được cấp cứu tại đảo Nam Yết và đưa về đất liền an toàn bằng Tàu Trường Sa 16, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục