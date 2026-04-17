Cần Thơ nâng cấp cảnh báo cháy rừng lên cấp nguy hiểm

Theo Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng thành phố Cần Thơ, qua kiểm tra thực tế tại một số khu vực trọng điểm như: Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (tỉnh Hậu Giang trước đây); Di tích Khu căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng; các phân trường Phú Lợi, Thạnh Trị, Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2 (thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sóc Trăng) và một số diện tích rừng trồng phân tán của người dân cho thấy, độ ẩm dưới chân rừng hiện đã xuống thấp, các thảm thực vật và dây leo có hiện tượng chết dần, mực nước ở các tuyến kênh, mương xuống thấp. Bên cạnh đó, thời điểm này đang vào cao điểm thu hoạch lúa Đông Xuân, có tình trạng người dân đốt đồng sau thu hoạch nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.

Ông Trần Chí Hùng- Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ (bìa trái) kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn

UBND thành phố Cần Thơ đề nghị Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã, phường và các đơn vị chủ rừng phải thực hiện ứng trực 12/24h (từ 9-21h) nhất là các giờ cao điểm, để phát hiện kịp thời điểm cháy. Các địa phương, đơn vị cần chủ động các biện pháp báo động, huy động lực lượng, phương tiện, không để cháy lan ra diện rộng làm ảnh hưởng đến diện tích đất có rừng và tỷ lệ độ che phủ rừng của thành phố. Chủ động tích trữ nguồn nước trong các tuyến kênh, mương trong rừng, đảm bảo phục vụ công tác chữa cháy rừng khi có sự cố cháy xảy ra.

Cần Thơ chủ động triển khai nhiều biện pháp để phòng, chống cháy rừng

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND các xã, phường có rừng có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương. Đối với các khu rừng có nguy cơ cháy cao, cần lập chốt kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng. Đồng thời, bố trí lực lượng chốt chặn, tăng cường công tác tuần tra, ngăn chặn các hành vi xâm nhập vào rừng trái phép.

Tình trạng người dân đốt đồng sau thu hoạch tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao

Đối với các đơn vị chủ rừng, phải tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm và các chủ rừng, tổ chức tuần tra liên ngành, xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng khu vực, thời điểm; tăng tần suất kiểm tra cả ban ngày lẫn ban đêm, nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời các điểm cháy. Đồng thời, các đơn vị chủ rừng cần kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi dùng lửa ở các khu vực rừng, trong suốt thời kỳ cao điểm, có nguy cơ gây cháy rừng.

Hiện, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 25 xã, phường có rừng và 10 đơn vị chủ rừng, với tổng diện tích rừng gần 14.000ha. Trong đó, rừng phòng hộ hơn 6.800ha; rừng đặc dụng hơn 1.750ha và rừng sản xuất gần 5.400ha.