Cần Thơ phủ xanh các tuyến đường nông thôn

Thứ Hai, 15:32, 18/05/2026
VOV.VN - Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hôm nay 18/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ phối hợp cùng UBND xã Thuận Hòa tổ chức Lễ phát động “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ La Trọng Kỳ nhấn mạnh, trồng cây xanh được xác định là nhiệm vụ quan trọng, gắn liền với sự phát triển toàn diện, bền vững của toàn thành phố. Phong trào trồng cây, gây rừng tại Cần Thơ trong những năm qua đã đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.

Phát động “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại xã Thuận Hòa

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, việc thúc đẩy các phong trào trồng cây xanh càng trở nên cấp thiết. Ngành Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đề nghị các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân các địa phương phối hợp tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về vai trò, tác dụng to lớn cũng như giá trị nhân văn lâu dài của việc trồng cây, trồng rừng đến đông đảo quần chúng nhân dân. Mỗi người, mỗi gia đình cần chủ động tham gia trồng các loại cây xanh, cây ăn quả, cây lấy gỗ tại cơ quan, nơi ở, trường học và nơi công cộng. Đặc biệt, người dân cần tích cực trồng cây chắn gió, chắn sóng để bảo vệ đê sông, đê biển; phát triển mảng xanh dọc các tuyến đường giao thông nông thôn và những vùng đất trống, đồng thời ngăn chặn triệt để tình trạng chặt phá, khai thác rừng trái pháp luật.

Đợt ra quân này, các lực lượng đã tiến hành trồng 1.200 cây hoàng yến dọc theo các tuyến bờ kè, đê bao tại xã Thuận Hòa

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa Võ Minh Luân, môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp” chính là nền tảng để địa phương thu hút doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đến đầu tư, góp phần phát triển kinh tế. Vì vậy, địa phương kỳ vọng xây dựng thành công các “Tuyến đường kiểu mẫu” gắn với phong trào “mỗi ấp một tuyến đường”, trong đó tiêu chí trồng cây xanh được ưu tiên hàng đầu nhằm bảo đảm lề đường thông thoáng và an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa nhấn mạnh, dù là địa phương còn gặp nhiều khó khăn sau sáp nhập, song Thuận Hòa quyết tâm huy động đa dạng các nguồn lực từ doanh nghiệp và đặc biệt là nguồn lực trong nhân dân. Thông qua việc phát động các phong trào thiết thực như “mỗi người trồng một cây xanh”, địa phương kỳ vọng tạo nên sức mạnh tập thể, lan tỏa tinh thần chung tay bảo vệ môi trường đến từng thôn, ấp và sớm hoàn thành tiêu chí về cây xanh trên địa bàn xã.

Hưởng ứng phong trào trồng cây xanh

Ngay sau lễ phát động, các đơn vị phối hợp cùng lực lượng đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương đồng loạt ra quân trồng cây. Trong đợt ra quân này, các lực lượng đã tiến hành trồng 1.200 cây hoàng yến dọc theo các tuyến bờ kè, đê bao tại xã Thuận Hòa. Việc lựa chọn loại cây này không chỉ giúp bám rễ, bảo vệ hệ thống đê bao, chống xói mòn đất mà còn tạo điểm nhấn cảnh quan rực rỡ cho vùng nông thôn.

Cần Thơ trồng bổ sung 17ha rừng phòng hộ ven biển

VOV.VN - Ngày 15/5, tại khu vực Biển trên A, phường Vĩnh Phước, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”  nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL
