Cần Thơ tặng bằng khen VOV-ĐBSCL vì thành tích bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chiều ngày 11/5, tại trụ sở Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thừa ủy quyền của UBND TP, Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Đại diện lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND Cần Thơ cho VOV-ĐBSCL

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, đại diện lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an thành phố Cần Thơ đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tặng bằng khen nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của VOV Đồng bằng sông Cửu Long trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Thời gian qua, VOV Đồng bằng sông Cửu Long đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phản ánh kịp thời các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Cùng với các thông tin tuyên truyền, trong thời gian qua VOV Đồng bằng sông Cửu Long đã đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp đột phá phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, thu hút đầu tư; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, quản lý thu ngân sách, sử dụng hiệu quả đất đai và tài sản công được phản ánh đầy đủ; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.