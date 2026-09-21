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Cần Thơ tập trung ứng phó sụt lún, sạt lở

Thứ Hai, 16:39, 21/09/2026
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VOV.VN - Tình trạng sụt lún, sạt lở đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương của thành phố Cần Thơ, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà cửa, đất đai, giao thông và sản xuất của người dân. Trước những điểm sạt lở ngày càng gia tăng, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp vừa xử lý các điểm sạt lở

Bà Nguyễn Thị Mai ở ấp Ngã Sáu, xã Châu Thành cho biết, bà bị tật ở chân từ năm 3 tuổi, giờ không tự đi đứng được nên việc làm lụng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên nỗi lo sợ lớn nhất của bà là tình trạng sụt lún, sạt lở ven sông trước nhà bởi bên cạnh tài sản, đất đai bị thiệt hại, còn có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

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Tình trạng sụt lún, sạt lở đang diễn biến phức tạp tại xã Châu Thành

 “Hồi xưa ở tuốt ngoài. Cái đợt rồi lở cái dời vô, vô rồi bây giờ vô nữa, vô tới cửa luôn. Miễn chừng nào sụt nữa là dời nữa. Khổ dữ lắm”, bà Mai nói.

Còn anh Nguyễn Thanh Vũ ở ấp Ngã Sáu, xã Châu Thành cho biết, gia đình anh có hơn 2 ha vườn chạy dài theo tuyến sông trồng nhiều loại cây ăn trái như cam, dừa, xoài. Nhiều năm nay, đời sống và sản xuất của gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng sụt lún, sạt lở làm lộ giao thông nông thôn bị hư hại nên những khi triều cường nước tràn vào gây ngập nhiều nơi, nhất là khoảng thời gian từ rằm tháng 8 âm lịch cho tới tận Tết. Đợt triều cường mới đây, nước ngập tràn vào tận trong nhà anh, làm gián đoạn việc buôn bán buổi sáng và gây nhiều vất vả trong sinh hoạt do phải dọn dẹp bùn đất mỗi khi nước rút.

 “Cỡ rằm tháng 8 năm nào cũng vậy hết, nước ngập, nó ngập vô vườn, vô nhà hết trơn, lội lủm chủm.  Cây xoài đồ cũng lật gốc chết hết trơn bởi vì đất bị mềm đó, rồi ba cái cây cam đồ chịu ảnh hưởng cũng chết hết trơn. Mong nhà nước làm bờ kè này cho đừng có sạt lở, với đừng ngập", anh Vũ nói.

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Xã Châu Thành đã triển khai các giải pháp khắc phục đảm bảo sinh hoạt, sản xuất cho người dân

Chỉ tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Châu Thành đã xảy ra 13 điểm sụt lún, sạt lở bờ sông, kênh, rạch. Khó khăn lớn nhất đối với địa phương này hiện nay là việc sạt lở làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông nông thôn và việc đi lại của người dân, bởi công tác xử lý, gia cố cần có thời gian. Bên cạnh đó, triều cường dâng cao tràn qua các tuyến đê bao tại vị trí sạt lở cũng đe dọa trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Xã đã chủ động huy động nguồn lực theo phương châm "4 tại chỗ" để kịp thời gia cố, bảo vệ an toàn cho các diện tích cây ăn trái của bà con.  

Theo ông Phan Thành Nhu- Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Châu Thành, trước tình trạng sụt lún, sạt lở bờ sông, kênh, rạch diễn biến phức tạp trên địa bàn, địa phương đã khẩn trương khảo sát, hoàn thiện thủ tục và triển khai các giải pháp khắc phục. Tính đến thời điểm này, tổng kinh phí đã giải ngân cho công tác phòng chống sạt lở khoảng 5,3 tỷ đồng, trong đó có hơn 4,8 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách thành phố.

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Dự báo từ nay đến cuối năm tình trạng sụt lún, sạt lở còn diễn biến nghiêm trọng hơn do ảnh hưởng các đợt triều cường.

Mới đây, UBND thành phố Cần Thơ cũng đã có Quyết định phê duyệt Dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ kênh Cái Muồng và Vàm kênh Xẻo Chồi- Kênh Mới tại xã Châu Thành, với tổng mức đầu tư gần 125 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài 1.048m, gồm 3 đoạn. Trong đó, đoạn 1 dài khoảng 117m tại bờ trái kênh Cái Muồng, nối tiếp kè hiện hữu từ cầu Cái Muồng đến cầu Cái Muồng Bé; đoạn 2 dài khoảng 712m, cũng tại bờ trái kênh Cái Muồng, nối tiếp kè hiện hữu từ cầu Cái Muồng Bé đến trụ sở Công an xã; đoạn 3 dài khoảng 219m tại Vàm kênh Xẻo Chồi - Kênh Mới, từ cầu Xẻo Chồi đến cầu Chữ Y. Dự báo từ nay đến cuối năm tình trạng sụt lún, sạt lở còn diễn biến nghiêm trọng hơn do ảnh hưởng các đợt triều cường.

 "Sau các đợt triều cường các điểm sạt lở, nguy cơ sạt lở rất lớn trên địa bàn xã. Qua khảo sát hầu như là các đê bao của chúng tôi thì nguy cơ sạt lở rất là cao. Ngoài cái khắc phục sạt lở từ nguồn dự phòng ngân sách, xã cũng lồng ghép vào cái vốn đầu tư công. Hầu như các cái điểm nguy cơ sạt lở trong 10 tuyến đường giao thông thôn chúng tôi đã lồng ghép khắc phục từ các nguồn vốn thì tổng kinh phí khắc phục các điểm sạt lở và nguy cơ là phải trên 8 tỷ", ông Nhu nói.

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Lãnh đạo xã Châu Thành khảo sát Dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ kênh Cái Muồng và Vàm kênh Xẻo Chồi- Kênh Mới

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra khoảng 300 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn của nhiều xã, phường, với tổng chiều dài sạt lở gần 35.600m, ảnh hưởng hơn 100 căn nhà và các tuyến giao thông nông thôn, điện, nước.

Trước tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, UBND thành phố Cần Thơ cũng đã ban hành 13 Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở, qua đó khẩn trương triển khai các biện pháp gia cố, xử lý cấp bách, bảo đảm an toàn và ổn định đời sống người dân tại các khu vực xung yếu.

 

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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