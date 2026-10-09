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Cảnh báo khả năng xuất hiện lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến TP Huế

Thứ Sáu, 09:42, 09/10/2026
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VOV.VN - Từ ngày 9 đến 10/10, các sông từ Hà Tĩnh đến TP Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ phổ biến ở mức báo động 1-2, có sông trên báo động 2.

 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ ngày 9 đến 10/10, trên các sông từ Hà Tĩnh đến TP Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị.

canh bao kha nang xuat hien lu tren cac song tu ha tinh den tp hue hinh anh 1
Cảnh báo lũ xuất hiện tại miền Trung.

Theo bản tin phát lúc 9h ngày 9/10, hiện mực nước trên các sông ở khu vực phía Nam Quảng Trị đang lên. Tại các sông ở Hà Tĩnh và TP Huế, mực nước có dao động, các trạm đều đang ở dưới mức báo động 1.

Dự báo trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông có khả năng lên mức báo động 1-2, một số sông có thể vượt báo động 2. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở cấp 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị; đồng thời có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các địa phương từ Hà Tĩnh đến TP Huế.

Lũ trên sông có thể gây ngập các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống người dân và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Người dân và chính quyền địa phương cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động triển khai biện pháp ứng phó.

PV/VOV.VN
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