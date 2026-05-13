中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ Y tế thông tin về chủng virus Hanta đang được WHO cảnh báo

Thứ Tư, 15:43, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 13/5, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế có văn bản khẩn thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo trước các thông tin quốc tế liên quan đến chùm ca bệnh do virus Hanta ghi nhận trên tàu du lịch quốc tế MV Hondius.

bo y te thong tin ve chung virus hanta dang duoc who canh bao hinh anh 1
Các hành khách trên tàu du lịch được sơ tán ở đảo Tenerife của Tây Ban Nha ngày 10/5.

Khuyến cáo theo dõi sức khỏe trong 42 ngày sau với người có nguy cơ nhiễm virus

Cục Phòng bệnh cho hay theo bản tin công khai mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trên tàu MV Hondius đã ghi nhận 8 trường hợp, trong đó có 3 trường hợp tử vong; 6 trường hợp được xét nghiệm xác định nhiễm virus Hanta, đều được xác định là chủng virus Andes (ANDV).

WHO đánh giá mức độ nguy cơ đối với hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu là ở mức trung bình, trong khi mức độ nguy cơ đối với dân số toàn cầu là ở mức thấp. Tổ chức Y tế thế giới cũng nhấn mạnh hình thức lây truyền của virus Hanta khác với COVID-19. WHO tiếp tục theo dõi diễn biến dịch tễ và cập nhật đánh giá nguy cơ.

Về nguồn lây, Tổ chức Y tế thế giới cho biết hiện vẫn đang tiếp tục điều tra. Các chuyên gia của WHO hướng đến giả thuyết hiện nay là ca bệnh đầu tiên có thể đã nhiễm virus trong quá trình tiếp xúc với môi trường hoặc chuột nhiễm virus thông qua hoạt động du lịch ngoài trời, trước khi lên tàu, sau đó việc lây truyền hạn chế từ người sang người có thể đã diễn ra trên tàu qua quá trình tiếp xúc gần và kéo dài.

Do chưa có kết luận điều tra cuối cùng, người dân không nên suy diễn nguồn lây từ tàu, thực phẩm, nước uống hoặc các yếu tố khác khi chưa có thông tin chính thức.

Theo WHO, trong bối cảnh chùm ca bệnh hiện nay, những người có mặt trên tàu và các chuyến bay liên quan được khuyến cáo theo dõi sức khỏe trong 42 ngày sau lần có nguy cơ phơi nhiễm cuối cùng. Cần theo dõi các triệu chứng ban đầu, bao gồm đau đầu, chóng mặt, ớn lạnh, sốt, đau cơ và các vấn đề về đường tiêu hóa như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy và đau bụng, và thường xuyên vệ sinh tay.

Đối với người tiếp xúc nguy cơ cao, Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo theo dõi chủ động và cách ly tại nhà hoặc cơ sở phù hợp trong 42 ngày sau lần phơi nhiễm cuối cùng. Cơ quan này không khuyến cáo cách ly đối với người tiếp xúc nguy cơ thấp, nhóm này cần tự theo dõi sức khỏe và đi khám khi xuất hiện triệu chứng.

bo y te thong tin ve chung virus hanta dang duoc who canh bao hinh anh 2
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hiện vẫn đang tiếp tục điều tra nguồn lây. Việt Nam hiện chưa ghi nhận chủng virus mới.

Việt Nam chưa ghi nhận chủng virus mới

Đến nay chưa ghi nhận công dân Việt Nam có liên quan đến chùm ca bệnh nêu trên. Cục Phòng bệnh đã có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát tại cửa khẩu, giám sát tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, vệ sinh, khử khuẩn phương tiện, diệt chuột và chủ động các biện pháp phòng, chống bệnh phù hợp.

Đối với Việt Nam, bệnh do virus Hanta không phải là vấn đề hoàn toàn mới trong giám sát dịch tễ. Tuy nhiên qua rà soát thông tin khoa học hiện có, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh do chủng virus Andes.

Một số nghiên cứu trước đây tại Việt Nam chủ yếu ghi nhận bằng chứng liên quan đến một số chủng virus Hanta khác, như virus Seoul hoặc các virus Hanta phát hiện trên động vật. Vì vậy người dân không hoang mang, lo lắng, cần theo dõi thông tin chính thống, không suy diễn chùm ca bệnh trên tàu du lịch quốc tế thành nguy cơ dịch lan rộng trong cộng đồng tại Việt Nam.

Cục Phòng bệnh Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống chuột để phòng mắc các bệnh lây truyền từ chuột sang người theo khuyến cáo. Trường hợp sau khi tiếp xúc với chuột, chất thải của chuột hoặc khu vực có dấu vết chuột mà xuất hiện các biểu hiện như sốt, đau cơ, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, ho, tức ngực hoặc khó thở, người dân cần đến cơ sở y tế kịp thời và thông báo tiền sử tiếp xúc để được tư vấn, khám, chẩn đoán và điều trị phù hợp.

Cục Phòng bệnh Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với WHO và các cơ quan liên quan để cập nhật diễn biến tình hình, đánh giá nguy cơ và triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp, kịp thời thông tin cho người dân khi có diễn biến mới.

hantavirrus.png

Virus Hanta dễ nhầm với cúm thông thường nhưng có thể chuyển nặng rất nhanh

VOV.VN - Sự xuất hiện của chùm 3 ca tử vong liên quan Hantavirus trên du thuyền MV Hondius của Hà Lan khiến nhiều người lo ngại về căn bệnh có thể lây từ chuột sang người. Virus Hanta dễ bị nhầm với cảm cúm thông thường nhưng có thể diễn tiến nhanh, gây suy hô hấp cấp và tử vong trong thời gian ngắn nếu phát hiện muộn.

Linh Thương/VOV.VN
Tag: virus Hanta MV Hondius virus Tổ chức Y tế thế giới Bộ Y tế
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thái Lan siết chặt kiểm tra y tế tại sân bay quốc tế để ngăn chặn virus Hanta
Thái Lan siết chặt kiểm tra y tế tại sân bay quốc tế để ngăn chặn virus Hanta

VOV.VN - Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC) đã quyết định tăng cường quy trình sàng lọc sức khỏe đối với hành khách nhập cảnh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ Nam Mỹ tại các sân bay quốc tế lớn, nhằm chủ động ngăn chặn nguy cơ lây lan virus Hanta (Hantavirus).

Thái Lan siết chặt kiểm tra y tế tại sân bay quốc tế để ngăn chặn virus Hanta

Thái Lan siết chặt kiểm tra y tế tại sân bay quốc tế để ngăn chặn virus Hanta

VOV.VN - Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC) đã quyết định tăng cường quy trình sàng lọc sức khỏe đối với hành khách nhập cảnh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ Nam Mỹ tại các sân bay quốc tế lớn, nhằm chủ động ngăn chặn nguy cơ lây lan virus Hanta (Hantavirus).

Các nước tăng cường cách ly, giới khoa học tìm lời giải vaccine cho virus Hanta
Các nước tăng cường cách ly, giới khoa học tìm lời giải vaccine cho virus Hanta

VOV.VN - Trong khi nhiều quốc gia tiếp tục siết chặt các biện pháp cách ly và giám sát y tế liên quan tới ổ dịch virus Hanta trên tàu MV Hondius, giới khoa học quốc tế cũng đang chạy đua nghiên cứu các loại vaccine mới nhằm đối phó với căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao này.

Các nước tăng cường cách ly, giới khoa học tìm lời giải vaccine cho virus Hanta

Các nước tăng cường cách ly, giới khoa học tìm lời giải vaccine cho virus Hanta

VOV.VN - Trong khi nhiều quốc gia tiếp tục siết chặt các biện pháp cách ly và giám sát y tế liên quan tới ổ dịch virus Hanta trên tàu MV Hondius, giới khoa học quốc tế cũng đang chạy đua nghiên cứu các loại vaccine mới nhằm đối phó với căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao này.

Triệu chứng nhiễm virus Hanta dễ nhầm với các bệnh khác, làm gì để phòng ngừa?
Triệu chứng nhiễm virus Hanta dễ nhầm với các bệnh khác, làm gì để phòng ngừa?

VOV.VN - Việc chẩn đoán sớm trường hợp nhiễm virus Hanta có thể khó khăn vì các triệu chứng ban đầu rất giống với các bệnh sốt hoặc bệnh đường hô hấp khác, chẳng hạn như cúm, COVID-19.

Triệu chứng nhiễm virus Hanta dễ nhầm với các bệnh khác, làm gì để phòng ngừa?

Triệu chứng nhiễm virus Hanta dễ nhầm với các bệnh khác, làm gì để phòng ngừa?

VOV.VN - Việc chẩn đoán sớm trường hợp nhiễm virus Hanta có thể khó khăn vì các triệu chứng ban đầu rất giống với các bệnh sốt hoặc bệnh đường hô hấp khác, chẳng hạn như cúm, COVID-19.

Mỹ đưa 18 du khách từ du thuyền bị nhiễm virus Hanta về nước
Mỹ đưa 18 du khách từ du thuyền bị nhiễm virus Hanta về nước

VOV.VN - Giới chức y tế Mỹ ngày 11/5 cho biết 18 hành khách trên du thuyền hạng sang MV Hondius đã được đưa về Mỹ và cách ly theo dõi sau khi xuất hiện ổ dịch virus Hanta chủng Andes, một loại hiếm có khả năng lây truyền hạn chế từ người sang người.

Mỹ đưa 18 du khách từ du thuyền bị nhiễm virus Hanta về nước

Mỹ đưa 18 du khách từ du thuyền bị nhiễm virus Hanta về nước

VOV.VN - Giới chức y tế Mỹ ngày 11/5 cho biết 18 hành khách trên du thuyền hạng sang MV Hondius đã được đưa về Mỹ và cách ly theo dõi sau khi xuất hiện ổ dịch virus Hanta chủng Andes, một loại hiếm có khả năng lây truyền hạn chế từ người sang người.

Indonesia khuyến cáo biện pháp phòng virus Hanta
Indonesia khuyến cáo biện pháp phòng virus Hanta

VOV.VN - Bộ Y tế Indonesia cho biết đã sẵn sàng ứng phó với sự lây lan của biến thể virus Hanta, kêu gọi người dân cảnh giác trước sự bùng phát các bệnh do nhiễm virus.

Indonesia khuyến cáo biện pháp phòng virus Hanta

Indonesia khuyến cáo biện pháp phòng virus Hanta

VOV.VN - Bộ Y tế Indonesia cho biết đã sẵn sàng ứng phó với sự lây lan của biến thể virus Hanta, kêu gọi người dân cảnh giác trước sự bùng phát các bệnh do nhiễm virus.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục