Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay (21/9) đến ngày 23/9, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, dông, cục bộ mưa rất to trên 300mm; phía Tây Đắk Lắk, Lâm Đồng và Nam Bộ mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ trên 250mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100mm/3 giờ. Từ đêm 23/9, mưa lớn ở khu vực miền Trung giảm dần, trong khi phía Đông Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ trên 100mm đến hết ngày 24/9.

Thời tiết ngày 22/9: Hà Nội nắng nóng, miền Trung và Nam Bộ mưa lớn (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 21 và ngày 22/9

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng Tp. Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; phía Nam 29-32 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Khu vực Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.