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Thời tiết hôm nay 20/9: Bắc Bộ ngày nắng, các khu vực khác có mưa to đến rất to

Chủ Nhật, 05:59, 20/09/2026
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VOV.VN - Dự báo ngày và đêm nay 20/9, Bắc Bộ có mây, ngày nắng; khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết hôm nay 20/9, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (20/9), khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 19/9 đến 03h ngày 20/9 có nơi trên 50mm, như: Cẩm Yên (Hà Tĩnh) 57,0mm, Gia Vòng (Quảng Trị) 57,4mm, Hồ chứa nước Phú Bài (Tp. Huế) 67,2mm,...

Dự báo: Ngày và đêm 20/9, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị, các nơi khác ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo tác động: Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

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Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 20/9

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, phía Bắc có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

PV/VOV.VN
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