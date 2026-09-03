Trường Đại học Văn Lang tháo rào chắn đường ven rạch Xuyên Tâm

Trưa 3/9, rào chắn ngang đường ven rạch Xuyên Tâm, đoạn qua Trường Đại học Văn Lang, đã được thu dọn. Các phương tiện có thể lưu thông bình thường trên tuyến đường vừa được thông xe kỹ thuật.

Trước đó, sáng 2/9, đoạn đường ven bờ trái rạch Xuyên Tâm, từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật, thuộc phường An Nhơn, được thông xe kỹ thuật. Tuy nhiên, khu vực trước Trường Đại học Văn Lang vẫn bị rào chắn, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Đến trưa 3/9, phương tiện đã có thể di chuyển qua đoạn đường trên (Ảnh: M.Q)

Đến sáng 3/9, lực lượng bảo vệ nhà trường tiếp tục dựng hàng rào, hạn chế phương tiện lưu thông. Theo ghi nhận, trong quá trình thi công tuyến đường ven bờ trái rạch Xuyên Tâm, Trường Đại học Văn Lang đã dựng rào chắn đoạn qua khu vực trường và bố trí bảo vệ trông coi.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND phường An Nhơn đã làm việc với Ban Giám hiệu Trường Đại học Văn Lang.

Đoạn đường vừa thông xe thuộc gói thầu XL-03, từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật (Ảnh: M.Q)

Lãnh đạo địa phương khẳng định, đây là tuyến đường dân sinh được đầu tư bằng ngân sách và đã được thông xe kỹ thuật. Do đó, người dân có quyền lưu thông trên tuyến đường và việc dựng hàng rào, hạn chế người dân đi lại trên đường là sai.

Phía nhà trường cũng đã cam kết chấn chỉnh, yêu cầu lực lượng bảo vệ chỉ thực hiện nhiệm vụ trong khuôn viên trường, không cản trở việc lưu thông trên đường ven rạch.

Dự án nạo vét, cải tạo rạch Xuyên Tâm, đoạn từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, dài gần 9 km, gồm tuyến chính dài hơn 6,6 km và 3 tuyến nhánh Cầu Sơn, Bình Lợi, Bình Triệu dài hơn 2,2 km. Tổng mức đầu tư dự án hơn 17.200 tỷ đồng từ ngân sách TP.HCM. Đoạn đường vừa thông xe thuộc gói thầu XL-03, từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật, được khởi công tháng 5/2025. Theo kế hoạch, đường ven bờ phải sẽ thông xe vào cuối tháng 11, toàn bộ gói thầu hoàn thành vào cuối năm 2026. Hai gói thầu còn lại cũng đang được triển khai. Gói XL-02, đoạn từ cầu Bùi Đình Túy đến đường Lương Ngọc Quyến, gồm rạch Bình Lợi và Bình Triệu, khởi công cuối năm 2025. Công trường hiện có 13 mũi thi công, khối lượng thực hiện đạt khoảng 10%. Gói XL-01, đoạn từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy, gồm rạch Cầu Sơn, cũng khởi công cuối năm 2025. Nhà thầu đang thi công tại 4 vị trí, đạt khoảng 5% khối lượng. Dự kiến toàn bộ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm sẽ hoàn thành vào cuối năm 2027.