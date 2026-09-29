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Cảnh sát dùng cano cứu người dân đuối nước ở chân cầu Long Biên

Thứ Ba, 10:09, 29/09/2026
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Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH dùng cano tiếp cận, đưa người dân đuối nước tại khu vực chân cầu Long Biên (Hà Nội) lên bờ an toàn.

Khoảng gần 3h ngày 29/9, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo về việc có người dân bị đuối nước tại khu vực chân cầu Long Biên (Bồ Đề, Hà Nội).

canh sat dung cano cuu nguoi dan duoi nuoc o chan cau long bien hinh anh 1
Người dân được đưa lên bờ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông, Công an TP Hà Nội, điều động 2 cano cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn.

Đến hơn 3h cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện và tiếp cận, đưa nạn nhân lên cano.

Bước đầu xác định người đuối nước được xác định là anh N.B.V (SN 2005, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội).

Hiện vụ việc được bàn giao cho Công an phường Bồ Đề tiếp tục giải quyết theo quy định.

Theo Thanh Hà/Tiền Phong
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