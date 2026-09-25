Nam sinh cứu hai em nhỏ đuối nước được Chủ tịch tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen

Trước đó, khoảng 11 giờ 15 phút ngày 24/9/2026, trên đường đi học về, Nguyễn Mạnh Hùng, quê tại thôn 13, xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình, phát hiện hai em Lê Quang Thái, học sinh lớp 6B2, Trường THCS A Hải Xuân và Lê Anh Thơ, học sinh lớp 1C2, Trường Tiểu học A Hải Xuân, bị ngã xuống sông.

Nguyễn Mạnh Hùng, Trường THPT B Hải Hậu

Ngay sau sự việc, Trường THPT B Hải Hậu đã báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Hải Xuân và đề nghị kịp thời biểu dương, khen thưởng hành động của Hùng.

Ngày 24/9, Chủ tịch UBND xã Hải Xuân đã ban hành Quyết định số 1421/QĐ-UBND tặng Giấy khen đột xuất cho Nguyễn Mạnh Hùng vì có hành động dũng cảm cứu hai học sinh bị ngã xuống sông, kèm tiền thưởng 1 triệu đồng.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cho biết, việc Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời tặng Bằng khen và tổ chức trao thưởng ngay sau sự việc không chỉ ghi nhận một hành động dũng cảm mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Đây là sự trân trọng đối với những việc làm xuất phát từ lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và ý thức vì cộng đồng của học sinh.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình

Từ một hành động cụ thể trong đời sống, câu chuyện về Nguyễn Mạnh Hùng cho thấy giáo dục không chỉ được thể hiện qua kết quả học tập mà còn được đo bằng cách mỗi học sinh ứng xử trước những tình huống của cuộc sống, biết quan tâm, sẻ chia và hành động vì người khác. Hành động của Hùng cũng góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong thế hệ trẻ hôm nay: sống có trách nhiệm, biết yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ người khác.khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

Đồng thời, đây là dịp để các nhà trường tiếp tục quan tâm giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước, kỹ năng ứng phó tình huống khẩn cấp và ý thức bảo đảm an toàn khi tham gia cứu hộ.

Hành động của Nguyễn Mạnh Hùng là một câu chuyện đẹp về tinh thần tương trợ, trách nhiệm với cộng đồng của học sinh, đồng thời cho thấy những giá trị về lòng nhân ái và kỹ năng ứng xử trước tình huống nguy hiểm cần được quan tâm trong giáo dục học sinh.

Chia sẻ về khoảnh khắc, Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, lúc nhìn thấy hai em nhỏ đang chới với giữa dòng nước, em chỉ nghĩ phải nhanh chóng đưa các em vào bờ an toàn. Em không nghĩ mình đang làm một việc gì lớn lao, chỉ nghĩ khi thấy người khác gặp nguy hiểm, nếu có thể giúp được thì mình nên cố gắng giúp đỡ. Khi đưa được cả hai em vào bờ, em cảm thấy rất nhẹ nhõm và vui vì các em đã an toàn.

Hôm nay được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, em rất vui và xúc động. Đây cũng là động lực để em tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện. Qua sự việc này, em mong các bạn học sinh quan tâm hơn đến kỹ năng phòng, chống đuối nước và kỹ năng ứng phó an toàn khi gặp những tình huống nguy hiểm.