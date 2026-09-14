Hai phụ nữ đuối nước tử vong khi tắm biển ở Mũi Né

Khoảng 17h ngày 14/9, tại khu vực biển Hòn Rơm, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP. Phan Thiết, Bình Thuận cũ) xảy ra vụ đuối nước khiến 2 người phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, 2 phụ nữ làm nghề bán hàng rong tại khu vực bờ biển đã xuống tắm biển. Một lúc sau, người dân phát hiện cả 2 bị đuối nước nên tri hô và tổ chức cứu hộ.

Hiện trường vụ 2 người phụ nữ đuối nước

Khi được đưa vào bờ, một nạn nhân đã tử vong. Người còn lại được người dân tích cực sơ cứu tại chỗ, tuy nhiên người này sau đó cũng không qua khỏi.

Theo ngư dân địa phương, thời điểm xảy ra vụ việc, quan sát trên mặt biển cho thấy có một dòng chảy rút mạnh.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân.