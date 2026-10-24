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Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu 5 người mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy lúc nửa đêm

Thứ Bảy, 15:01, 24/10/2026
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VOV.VN - Lực lượng chức năng ở Hà Nội chia làm nhiều mũi, dùng máy cắt chuyên dụng để phá cửa cuốn tìm kiếm, đưa 5 người mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy ra ngoài an toàn.

 

Lúc 0h35 ngày 24/10, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại ngôi nhà cao 5 tầng, số 261 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình.

canh sat pha cua cuon, cuu 5 nguoi mac ket trong ngoi nha bi chay luc nua dem hinh anh 1
Lực lượng chức năng giải cứu 5 người mắc kẹt trong đám cháy.

Trung tâm thông tin chỉ huy điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 13 khẩn trương xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe máy chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường để tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Qua trinh sát, đám cháy xuất phát cháy từ khu vực tầng 1, lửa tỏa nhiều khói, khí độc, nguy cơ lan lên các tầng phía trên. Thời điểm xảy ra cháy có 5 người trong nhà đã hít phải khói và hoảng loạn chạy lên các tầng trên.

Chỉ huy chữa cháy chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng máy cắt chuyên dụng để phá cửa cuốn, tiếp cận đám cháy theo hướng cửa chính, một mũi cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở triển khai tìm kiếm, cứu người bị nạn; đồng thời một mũi khác triển khai đội hình chữa cháy, ngăn cháy lan lên các tầng trên, khu vực xung quanh và tổ chức thoát khói.

Sau thời gian nỗ lực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cùng sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền địa phương, lực lượng công an phường và quần chúng nhân dân, đến khoảng 0h41, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan các tầng phía trên và các nhà liền kề.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH kịp thời cứu và hướng dẫn 5 người mắc kẹt trong đám cháy ra vị trí an toàn.

Thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, điều tra.

Minh Tuệ/VTC News
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