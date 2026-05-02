Người dân phá cửa ô tô bốc khói, kịp thời cứu tài xế mắc kẹt

Thứ Bảy, 16:45, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khoảng 10h ngày 2/5, trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nam tài xế mắc kẹt trong xe ô tô bốc khói, được người dân kịp thời giải cứu.

Theo thông tin ban đầu, ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát Nghệ An khi lưu thông trên đường đã tránh một phương tiện phía trước, dẫn đến mất lái và lao vào ki-ốt tạp hóa bên phải đường. Cú va chạm khiến phần đầu xe hư hỏng nặng, cản trước bung ra, đèn xe vỡ.

nguoi dan pha cua o to boc khoi, kip thoi cuu tai xe mac ket hinh anh 1
Xe ô tô bốc khói, ngườ dân đập kính cứu tài xế.

Sau tai nạn, khói bốc lên từ khoang động cơ, sau đó xuất hiện lửa. Nam tài xế lớn tuổi bị mắc kẹt trong cabin, không thể tự mở cửa thoát ra ngoài.

Phát hiện sự việc, chủ cửa hàng cùng người dân xung quanh nhanh chóng hô hoán, sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa, đồng thời dùng gạch, đá và vật cứng phá cửa kính ô tô.

nguoi dan pha cua o to boc khoi, kip thoi cuu tai xe mac ket hinh anh 2
Xe ô tô hư hỏng nạng sau va chạm.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn lực lượng tại chỗ đã đưa được tài xế ra ngoài an toàn và chuyển đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, song gây hư hỏng phương tiện và một phần tài sản của cửa hàng tạp hóa. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: tài xế ô tô bốc khói mắc kẹt nghệ an.
Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng khiến 2 người tử vong
Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng khiến 2 người tử vong

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng cho biết đang khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ cháy ô tô xảy ra tại Cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong.

VOV.VN - Vào khoảng 18h05 phút chiều nay (29/4), một vụ cháy ô tô đã xảy ra trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao, đoạn qua khu vực hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội), khiến giao thông ùn ứ trong giờ cao điểm.

VOV.VN - Công an Hải Phòng đang truy tìm tài xế lái ô tô màu đỏ tông gãy chân người phụ nữ lớn tuổi trên hè phố rồi tăng ga bỏ đi.

