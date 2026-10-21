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Chìm tàu cá khi đang vào bờ, trên tàu có 4 ngư dân

Thứ Tư, 09:40, 21/10/2026
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VOV.VN - Sáng nay (21/10), 1 tàu cá của ngư dân xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) khi đang trên đường vào cửa Roòn thì bị mắc cạn rồi chìm. 4 thuyền viên trên tàu đã tự bơi vào bờ an toàn.

 

Khoảng 6h ngày 21/10, tàu cá QB-38557.TS chở 4 ngư dân, tàu do ông Nguyễn Văn Viện, 49 tuổi làm thuyền trưởng. Tàu cá này đang trên đường vào cửa Roòn, xã Phú Trạch thì bị mắc cạn, nước tràn vào khiến tàu bị chìm tại vị trí cách cửa Roòn khoảng 200m về hướng Đông Nam. 4 thuyền viên đều tự bơi vào bờ an toàn.

Tàu cá này dài 10,4m, công suất 24CV, do ông Nguyễn Văn Trinh, 49 tuổi, trú tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị làm chủ tàu, xuất bến đi khai thác hải sản lúc 15 giờ 30 phút ngày 20/10. Vụ việc gây thiệt hại tài sản ước tính khoảng 70 triệu đồng.

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Lực lượng chức năng và ngư dân hỗ trợ đưa tàu gặp nạn vào bờ

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Roòn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã triển khai 5 cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Roòn phối hợp với ngư dân địa phương hỗ trợ, ứng cứu phương tiện bị nạn. Đến 8 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã kéo được tàu cá bị chìm vào cửa Roòn.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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