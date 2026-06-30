Mưa lũ gây thiệt hại ở Lâm Thượng, Lào Cai

Ông Hà Hải Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai cho biết mưa lũ đã làm hơn 11ha lúa mới cấy bị thiệt hại; một số diện tích khác bị nước lũ tràn qua, cuốn trôi, vùi lấp, tập trung ở một số thôn: Tông Luông, Nặm Chắn, Thôn Co, Sơn Đông, Chang Pồng. Một số ao cá của các hộ dân các thôn bị lũ cuốn trôi, diện tích khoảng trên 1.500 m²...

Người dân và các lực lượng ứng phó với mưa lũ tại Lào Cai

Mưa lũ còn làm hư hỏng một số tuyến đường trên địa bàn xã như: Đường liên thôn Chang Pồng đi thôn Nà Kèn - Nặm Trọ bị sạt lở, khoảng 50 m lề đường bị nước cuốn trôi; tuyến đường trục thôn Làng Giàu bị sạt lở khoảng 60m lề đường; kè bờ suối tuyến đường liên xã Tân Lĩnh - Lâm Thượng bị sập khoảng 25m….

Mưa lũ gây hư hỏng một số tuyến đường

Ngay khi mưa lũ diễn biến phức tạp, UBND xã Lâm Thượng đã chỉ đạo các thôn huy động lực lượng tại chỗ kiểm tra hiện trường, rà soát thiệt hại; cảnh báo các khu vực nguy hiểm, không để người dân đi qua suối, ngầm tràn khi nước lớn; huy động lực lượng khắc phục tạm thời các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông bước đầu cho nhân dân đi lại.

Video lực lượng chức năng hướng dẫn người dân di chuyển trong mưa lũ tại Lào Cai: