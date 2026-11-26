Tại Hội thảo khoa học do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức sáng 26/11, hơn 300 nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp đã cùng nhận diện điểm nghẽn, hiến kế giải pháp đưa địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Tại Phiên tham luận, các nhà khoa học, chuyên gia và đại diện cơ quan quản lý tập trung trao đổi về đổi mới mô hình phát triển các tỉnh miền núi, biên giới trong tổng thể phát triển quốc gia; các động lực tăng trưởng kinh tế của Cao Bằng; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính; phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững; phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa. Tiếp đó, Tọa đàm bàn tròn tập trung thảo luận về tổ chức không gian phát triển, quy hoạch đô thị, kinh tế cửa khẩu, thương mại biên mậu Việt Nam và Trung Quốc, cùng các vấn đề liên kết nội vùng, liên vùng.

Tại Hội thảo khoa học do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức sáng 26/11, hơn 300 nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp đã cùng nhận diện điểm nghẽn, hiến kế giải pháp đưa địa phương phát triển nhanh và bền vững

Ông Triệu Thanh Quang, Trưởng phòng Chiến lược và Chính sách, Viện Địa lý nhân văn và Phát triển bền vững, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng, cùng tiềm năng lợi thế nhưng so với các địa phương khác, du lịch Cao Bằng chưa thực sự phát huy có hiệu quả khi độ dài lưu trú còn thấp, khách chi tiêu thấp. Địa phương chưa chuyển hóa được tiềm năng đó thành giá trị trong phát triển.

“Tôi muốn nói đến điểm nghẽn hạ tầng mà chúng ta đang từng bước được cởi bỏ. Vớii những tuyến cao tốc mới, chúng ta không nên nhìn nhận đó là điều mang tính chất quyết định, bởi vẫn còn rất nhiều hành trình khác đưa du khách đến Cao Bằng, như từ Đồng Đăng, hồ Ba Bể, cao nguyên đá Đồng Văn… chúng ta hoàn toàn có cơ hội để tiếp cận lượng khách rất lớn tại những khu vực này. Làm sao để kéo được lượng khách từ đó về đó là điều cần tập trung vào khai thác, phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa dọc theo những hướng tuyến này, từ Đồng Văn Mèo Vạc sang Bảo Lạc, Bảo Lâm, lên Khau Cốc Chà, đi trải nghiệm các bản làng du lịch người Dao, hay nghỉ dưỡng ở Nguyên Bình... như vậy sẽ mang lại cơ hội nhiều hơn cho du lịch địa phương", ông Triệu Thanh Quang nhấn mạnh.

Tọa đàm bàn tròn tập trung thảo luận về tổ chức không gian phát triển, quy hoạch đô thị, kinh tế cửa khẩu, thương mại biên mậu Việt Nam và Trung Quốc, cùng các vấn đề liên kết nội vùng, liên vùng

Một nội dung quan trọng được đặt ra trong hội thảo là mối quan hệ giữa ba chương trình trọng tâm của tỉnh gồm phát triển du lịch bền vững; bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng; phát triển kinh tế cửa khẩu. Việc kết nối các chương trình này với đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới quản trị được xem là yếu tố quan trọng để hình thành các động lực tăng trưởng, nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả phát triển kinh tế địa phương.

Ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng cho biết: Với sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, việc triển khai hai tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Bắc Kạn - Cao Bằng đang mở ra không gian và cơ hội phát triển mới.

“Vị trí địa lý của Cao Bằng không thay đổi, nhưng giá trị kinh tế của vị trí ấy có thể thay đổi căn bản khi kết cấu hạ tầng, khả năng tiếp cận thị trường và các mối liên kết kinh tế thay đổi. Không gian phát triển của Cao Bằng cần được nhìn nhận vượt ra ngoài phạm vi địa giới hành chính của tỉnh, đặt trong tổng thể liên kết vùng, liên kết quốc gia và mạng lưới giao thương quốc tế. Tuy nhiên, kết nối thuận lợi hơn cũng đặt Cao Bằng trước sức ép cạnh tranh lớn hơn. Nếu thiếu sự chuẩn bị, hàng hóa và du khách có thể đi qua Cao Bằng nhiều hơn, nhưng giá trị kinh tế được tạo ra tại địa phương chưa chắc đã tăng tương xứng. Cao tốc có thể rút ngắn khoảng cách địa lý, nhưng thu hẹp khoảng cách phát triển phụ thuộc rất lớn vào việc lựa chọn mô hình phát triển và năng lực tổ chức thực hiện của chính Cao Bằng", Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng Phan Thăng An, khẳng định.

Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, các đại biểu đều thống nhất cho rằng, Cao Bằng cần phát huy hiệu quả những lợi thế riêng về vị trí địa kinh tế, kinh tế cửa khẩu, du lịch và kinh tế rừng; đồng thời xác định rõ mô hình, động lực tăng trưởng và các khâu đột phá chiến lược. Qua đó, từng bước tổ chức lại không gian phát triển, khơi thông nguồn lực, nâng cao năng lực nội sinh, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống nhân dân.

Đoàn công tác của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương khảo sát tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (ảnh Báo Cao Bằng)

Theo ông Nguyễn Đức Trung, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, các đại biểu đã tập trung nhận diện tiềm năng, lợi thế, động lực và chỉ ra những điểm nghẽn còn tồn tại của Cao Bằng, từ đó kiến nghị, đề xuất những giải pháp tháo gỡ vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn với mục tiêu tạo động lực mới cho sự phát triển của Cao Bằng trong kỷ nguyên mới.

“Thông điệp xuyên suốt của chúng ta là Cao Bằng phải phát triển nhanh, đi đôi với bền vững, khai thác lợi thế phải gắn với nâng cao năng lực nội sinh, chất lượng tăng trưởng và đời sống của người dân, phát triển kinh tế phải gắn chặt với đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia bởi Cao Bằng vẫn được xác định là địa bàn chiến lược về an ninh quốc gia, về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Kết quả Hội thảo có giá trị cả về khoa học và thực tiễn, điều quan trọng hơn cả là những việc chúng ta làm sau hội thảo. Trên cơ sở những nội dung tham luận, trao đổi, chúng ta sẽ chắt lọc những ý kiến, đề xuất, nhất là những giải pháp có tính khả thi phù hợp với yêu cầu thực tế và điều kiện của Cao Bằng để góp phần cụ thể hóa thành những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục tiêu phát triển mà Cao Bằng đã đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX", ông Nguyễn Đức Trung, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh.

Những luận cứ khoa học và đề xuất từ hội thảo là cơ sở quan trọng để Cao Bằng hoàn thiện tư duy phát triển, cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách sát với thực tiễn của tỉnh. Việc chuyển hóa hiệu quả các tiềm năng về kinh tế cửa khẩu, du lịch, kinh tế rừng cùng động lực từ các tuyến cao tốc trọng điểm sẽ tạo nền tảng vững chắc để Cao Bằng bứt phá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025–2030 đề ra, từng bước vươn lên phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.