Sập gác gỗ căn nhà ở TP.HCM, cảnh sát cứu thoát 3 người gặp nạn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, người dân sống gần căn nhà bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn. Chạy đến kiểm tra, những người này phát hiện phần gác của căn nhà bị sập.

Thời điểm xảy ra sự cố, có 2 người đang ở trên gác và một người ở phía dưới tầng trệt. Phần gác được làm từ ván bằng gỗ, bên dưới có các thanh sắt giằng ngang. Khi gác bất ngờ đổ sập, hai người ở phía trên bị mắc kẹt.

Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 17 - Công an TP.HCM đã điều động 2 xe cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường và triển khai công tác cứu nạn.

Tại hiện trường, Đội 3 Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an phường Phú Nhuận, lực lượng an ninh cơ sở và lực lượng cấp cứu 115 tổ chức tìm kiếm, đưa người bị nạn ra ngoài an toàn.

PC07 cứu thoát thành công bà cụ bị mắc kẹt phía bên trong. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện trường căn nhà bị sập đổ. Ảnh: Công an cung cấp

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng lập tức có mặt tại hiện trường phối hợp triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Ảnh: Công an cung cấp

Các đơn vị phối hợp cấp cứu cho người gặp nạn. Ảnh: Công an cung cấp

Căn nhà xảy ra sự cố có diện tích khoảng 40m², gồm một tầng trệt và một gác gỗ. Lực lượng chức năng đã cứu được 3 người, gồm 2 nữ và 1 nam.

Tại hiện trường, phần gác gỗ của căn nhà bị đổ sập hoàn toàn, khiến 3 người bên trong không thể thoát ra ngoài. Cảnh sát đã dọn dẹp đất đá, cấu kiện sụp đổ, mở đường tiếp cận, đưa thành công 2 phụ nữ và một người đàn ông ra khu vực an toàn.

Rất may, các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ, sức khỏe và tinh thần ổn định sau khi được lực lượng y tế sơ cứu tại chỗ. Lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa hiện trường để xác định mức độ thiệt hại và điều tra nguyên nhân sự cố.