Triều cường đạt đỉnh, người dân TP.HCM chật vật di chuyển trong biển nước

Theo ghi nhận của phóng viên VOV, từ khoảng hơn 16 giờ, triều cường bắt đầu dâng cao dần và tràn qua các bờ kênh lên đường, bít kín các miệng cống rồi lan rộng ra các con đường tại phía nam thành phố thuộc địa bàn các phường Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Mỹ, Nhà Bè, Chánh Hưng, Hiệp Phước (quận 7 cũ và huyện Nhà Bè cũ).

Các tuyến đường như: Lê Văn Lương, Nguyễn Bình, Trần Xuân Soạn, Nguyễn Hữu Thọ, đường số 14 (phường Tân Hưng),… có những điểm trũng thấp nước dâng sâu nửa bánh xe máy.

Clip ngập do triều cường tại TP.HCM. Nguồn: Hoàng Minh - Tỷ Huỳnh

Sự cố triều dâng nhanh diễn ra đúng thời điểm tan tầm khiến hàng loạt phương tiện chật vật di chuyển. Một số đoạn có lượng phương tiện đông vào cuối giờ chiều nên tình trạng ngập ảnh hưởng nhất định đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Để tránh hỏng xe, nhiều người dân phải né tránh các đoạn đường ngập nước, chen chúc nhau đi vào làn giữa hoặc đi lên vỉa hè càng khiến tình trạng ùn tắc kéo dài.

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều người đi xe máy phải rú ga, dò dẫm từng chút một để vượt qua các đoạn ngập sâu. Có trường hợp xe bị nước tràn vào bô chết máy, người dân phải co chân lội nước, đẩy xe tìm chỗ khô ráo để sửa.

Nước dâng cao, đường ngập gây ra nhiều khó khăn cho việc di chuyển của người dân. Ảnh: Hoàng Minh

Mỗi khi có xe tải lớn hoặc xe container chạy qua, những làn sóng nước dâng lên đánh dạt vào hai bên đường khiến người đi xe máy loạng choạng tay lái.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt triều cường cuối tháng 9 (kỳ triều cường rằm tháng Tám âm lịch) bắt đầu bước vào đỉnh điểm trong các ngày từ 28/9 đến 30/9.

Mực nước đỉnh triều tại các trạm đo vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai như Phú An và Nhà Bè được dự báo dâng cao đạt mức 1,60 - 1,65m, xấp xỉ hoặc vượt mức báo động 3.

Khung giờ xuất hiện đỉnh triều cao nhất trong ngày rơi vào khoảng 6h - 8h sáng và 17h - 19h chiều - đúng vào các khung giờ cao điểm người dân đi làm và trở về nhà.

Dự kiến đến rằm tháng 10, mực nước sẽ còn dâng cao hơn vào những ngày triều cường đạt đỉnh. Ảnh: Hoàng Minh

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo, nếu triều cường đỉnh điểm kết hợp với mưa dông do mây đối lưu phát triển vào cuối giờ chiều, tình trạng ngập úng sẽ còn nghiêm trọng hơn tại các khu vực ven sông, vùng trũng thấp thuộc khu vực nội đô và vùng ven.

Ngoài tuyến đường Trần Xuân Soạn, một số khu vực thấp trũng khác tại TP.HCM như đường Phạm Thế Hiển, Rạch Cùng, đường Lương Định Của hay vùng ven huyện Nhà Bè cũ cũng được cảnh báo chịu ảnh hưởng bởi đợt triều cường này.

Trong điều kiện mưa giảm nhưng triều tiếp tục dâng cao, các khu vực thấp trũng, ven sông, kênh rạch và những nơi hệ thống thoát nước hạn chế vẫn có nguy cơ ngập. Đặc biệt, nếu mưa dông xuất hiện đúng thời điểm triều đạt đỉnh, phạm vi và mức độ ngập có thể gia tăng.

Một số hình ảnh triều cường tại TP.HCM:

Chiều tối ngày 28/9, triều cường dâng cao khiến nhiều con đường tại TP.HCM bị ngập úng kéo dài. Ảnh: Hoàng Minh

Tại nhiều nơi, nước ngập nửa bánh xe, người dân di chuyển chậm rãi để tránh bị té ngã. Ảnh: Hoàng Minh

Tại đường Nguyễn Hữu Thọ (xã Nhà Bè, huyện Nhà Bè cũ) cũng có nhiều đoạn bị ngập trong nước. Ảnh: Hoàng Minh

Nhiều người dân chuyển hướng di chuyển lên vỉa hè do lo sợ lái xe dưới vùng nước ngập lâu sẽ chết máy. Ảnh: Hoàng Minh

Người dân gặp khó khi di chuyển qua đường Nguyễn Bình (xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè cũ). Ảnh: Hoàng Minh

Một khu dân cư trên đường D5 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cũ) bị ngập nặng. Ảnh: Hoàng Minh

Nước dâng cao tại đường số 14 (phường Tân Hưng, Quận 7 cũ), phía sau trung tâm thương mại Vivo City. Ảnh: Hoàng Minh

Người đi đường chật vật di chuyển trên những con đường hóa thành sông. Ảnh: Hoàng Minh

Xe máy di chuyển trên nước tạo thành những "gợn sóng". Ảnh: Hoàng Minh

Đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận, Quận 7 cũ) luôn là điểm nóng ngập nước mỗi khi triều cường dâng cao. Ảnh: Hoàng Minh