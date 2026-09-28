Triều cường đạt đỉnh, người dân TP.HCM chật vật di chuyển trong biển nước
VOV.VN - Chiều tối 28/9 (18/8 âm lịch), triều cường đạt đỉnh, nước dâng cao khiến nhiều tuyến đường phía Nam TP.HCM như Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn, Nguyễn Hữu Thọ… ngập sâu đúng giờ tan tầm, người dân chật vật khi di chuyển về nhà.
Theo ghi nhận của phóng viên VOV, từ khoảng hơn 16 giờ, triều cường bắt đầu dâng cao dần và tràn qua các bờ kênh lên đường, bít kín các miệng cống rồi lan rộng ra các con đường tại phía nam thành phố thuộc địa bàn các phường Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Mỹ, Nhà Bè, Chánh Hưng, Hiệp Phước (quận 7 cũ và huyện Nhà Bè cũ).
Các tuyến đường như: Lê Văn Lương, Nguyễn Bình, Trần Xuân Soạn, Nguyễn Hữu Thọ, đường số 14 (phường Tân Hưng),… có những điểm trũng thấp nước dâng sâu nửa bánh xe máy.
Sự cố triều dâng nhanh diễn ra đúng thời điểm tan tầm khiến hàng loạt phương tiện chật vật di chuyển. Một số đoạn có lượng phương tiện đông vào cuối giờ chiều nên tình trạng ngập ảnh hưởng nhất định đến giao thông và sinh hoạt của người dân.
Để tránh hỏng xe, nhiều người dân phải né tránh các đoạn đường ngập nước, chen chúc nhau đi vào làn giữa hoặc đi lên vỉa hè càng khiến tình trạng ùn tắc kéo dài.
Ghi nhận tại hiện trường, nhiều người đi xe máy phải rú ga, dò dẫm từng chút một để vượt qua các đoạn ngập sâu. Có trường hợp xe bị nước tràn vào bô chết máy, người dân phải co chân lội nước, đẩy xe tìm chỗ khô ráo để sửa.
Mỗi khi có xe tải lớn hoặc xe container chạy qua, những làn sóng nước dâng lên đánh dạt vào hai bên đường khiến người đi xe máy loạng choạng tay lái.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt triều cường cuối tháng 9 (kỳ triều cường rằm tháng Tám âm lịch) bắt đầu bước vào đỉnh điểm trong các ngày từ 28/9 đến 30/9.
Mực nước đỉnh triều tại các trạm đo vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai như Phú An và Nhà Bè được dự báo dâng cao đạt mức 1,60 - 1,65m, xấp xỉ hoặc vượt mức báo động 3.
Khung giờ xuất hiện đỉnh triều cao nhất trong ngày rơi vào khoảng 6h - 8h sáng và 17h - 19h chiều - đúng vào các khung giờ cao điểm người dân đi làm và trở về nhà.
Cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo, nếu triều cường đỉnh điểm kết hợp với mưa dông do mây đối lưu phát triển vào cuối giờ chiều, tình trạng ngập úng sẽ còn nghiêm trọng hơn tại các khu vực ven sông, vùng trũng thấp thuộc khu vực nội đô và vùng ven.
Ngoài tuyến đường Trần Xuân Soạn, một số khu vực thấp trũng khác tại TP.HCM như đường Phạm Thế Hiển, Rạch Cùng, đường Lương Định Của hay vùng ven huyện Nhà Bè cũ cũng được cảnh báo chịu ảnh hưởng bởi đợt triều cường này.
Trong điều kiện mưa giảm nhưng triều tiếp tục dâng cao, các khu vực thấp trũng, ven sông, kênh rạch và những nơi hệ thống thoát nước hạn chế vẫn có nguy cơ ngập. Đặc biệt, nếu mưa dông xuất hiện đúng thời điểm triều đạt đỉnh, phạm vi và mức độ ngập có thể gia tăng.
Một số hình ảnh triều cường tại TP.HCM: