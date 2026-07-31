English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chấm dứt hợp đồng nhà đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ chậm tiến độ

Thứ Sáu, 20:53, 31/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu kiên quyết xử lý trách nhiệm hoặc xem xét chấm dứt hợp đồng đối với các nhà đầu tư chậm tiến độ mà không có chuyển biến tích cực.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 7558/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc triển khai đầu tư, xây dựng các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ cao tốc.

cham dut hop dong nha dau tu xay dung tram dung nghi cham tien do hinh anh 1
Thi công trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông. Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, xét báo cáo của Bộ Xây dựng về tình hình triển khai đầu tư, xây dựng các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc, bảo đảm hoàn thành theo đúng tiến độ dự án đã được phê duyệt, tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Đồng thời, kiên quyết xử lý trách nhiệm hoặc xem xét chấm dứt hợp đồng đối với các nhà đầu tư chậm tiến độ mà không có chuyển biến tích cực. 

Đối với các trạm đã đưa vào khai thác, phải thường xuyên kiểm tra công tác quản lý vận hành, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân.

Về công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục đất đai, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng hoàn thành bàn giao phần mặt bằng còn lại tại trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km144+560 trong tháng 8/2026.

UBND tỉnh An Giang xử lý dứt điểm vướng mắc, hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất tại trạm Hậu Giang - Cà Mau Km100+200 để đảm bảo tiến độ dự án.

Trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông có 36 trạm dừng nghỉ, trong đó 7 trạm đã hoàn thành và khai thác; 29 trạm đầu tư mới để khai thác đồng bộ trên cao tốc.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng đôn đốc, chỉ đạo các địa phương và các cơ quan liên quan yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của hợp đồng đã ký kết, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Khẩn trương giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc, tổ chức triển khai thi công để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các trạm dừng nghỉ trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng.

tram-dn2.jpg

Cục Đường bộ cảnh báo nhiều trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ

VOV.VN - Cục Đường bộ Việt Nam cảnh báo nhiều dự án trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Liên danh Petrolimex làm nhà đầu tư đang chậm tiến độ, đứng trước nguy cơ không hoàn thành theo cam kết, ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác, thu phí các tuyến cao tốc và vi phạm quy định về phòng, chống lãng phí.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sửa đổi một số quy định về đường quốc lộ, trạm dừng nghỉ
Sửa đổi một số quy định về đường quốc lộ, trạm dừng nghỉ

VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị định số 241/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Sửa đổi một số quy định về đường quốc lộ, trạm dừng nghỉ

Sửa đổi một số quy định về đường quốc lộ, trạm dừng nghỉ

VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị định số 241/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Xử lý dứt điểm vướng mắc xây dựng các trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam phía Đông
Xử lý dứt điểm vướng mắc xây dựng các trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

VOV.VN -Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 5973/VPCP-CN ngày 24/6/2026 gửi Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương và UBND các tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc triển khai đầu tư, xây dựng các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Xử lý dứt điểm vướng mắc xây dựng các trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Xử lý dứt điểm vướng mắc xây dựng các trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

VOV.VN -Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 5973/VPCP-CN ngày 24/6/2026 gửi Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương và UBND các tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc triển khai đầu tư, xây dựng các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Hàng loạt trạm dừng nghỉ “lỡ hẹn”, cần giải pháp quyết liệt hơn
Hàng loạt trạm dừng nghỉ “lỡ hẹn”, cần giải pháp quyết liệt hơn

VOV.VN - Thống kê cho thấy trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông có hàng loạt trạm dừng nghỉ chậm tiến độ, trong đó riêng đoạn từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có 4/5 trạm thi công rất chậm, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả khai thác và an toàn giao thông.

Hàng loạt trạm dừng nghỉ “lỡ hẹn”, cần giải pháp quyết liệt hơn

Hàng loạt trạm dừng nghỉ “lỡ hẹn”, cần giải pháp quyết liệt hơn

VOV.VN - Thống kê cho thấy trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông có hàng loạt trạm dừng nghỉ chậm tiến độ, trong đó riêng đoạn từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có 4/5 trạm thi công rất chậm, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả khai thác và an toàn giao thông.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục