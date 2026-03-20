Chậm tiến độ thi công cầu làm ảnh hưởng hàng nghìn người dân ở Sông Mã

Thứ Sáu, 17:52, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dự án cầu cứng bản Tây Hồ, xã Sông Mã (xã Nà Nghịu cũ), tỉnh Sơn La quá thời hạn hoàn thành gần 3 tháng, dù đã được bố trí đủ kinh phí trước khi giải thể cấp huyện. Việc thi công cầm chừng khiến hơn 3.000 học sinh và người dân phải đi đường vòng gần chục km, gây nhiều bức xúc.

Nhiều năm qua, hàng trăm học sinh ở hai bên bờ sông Mã, khu vực bản Xôm Côn, xã Nà Nghịu (cũ), nay là xã Sông Mã, tỉnh Sơn La phải đi đường vòng gần chục cây số để sang trung tâm xã theo học THCS và THPT.

Khi cây cầu bản Tây Hồ được khởi công xây dựng vào quý 4/2022, phụ huynh, học sinh các dân tộc nơi đây rất phấn khởi, háo hức. Thế nhưng đã nhiều tháng nay, công trình chỉ thi công cầm chừng khiến con đường đi học của các em vẫn chưa thể rút ngắn lại.

Hình ảnh cầu Tây Hồ thi công ngày 14/01/2026.

Vợ chồng anh chị Thoa Phương, bản Xôm Côn, cho biết: "Người nhà toàn bên kia sông mà toàn phải đi vòng xuống cầu cứng xong mới vòng lên rất là xa. Nếu cầu làm xong thì tôi sang bà ngoại chỉ khoảng 1km nhưng chưa có cầu thì phải đi hơn chục cây. Cầu làm lâu lắm rồi mà chưa xong, bà con ai cũng mong cầu sớm hoàn thành để đi lại cho tiện. Dân mong cầu xong nhanh để đi lại, làm ăn cho thuận lợi. Cầu này xây dựng lâu quá rồi".

Dự án cầu cứng bản Tây Hồ có chiều dài 99m, gồm 3 nhịp, nối từ bản Tây Hồ sang bản Xôm Côn, do Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Sông Mã (cũ) làm chủ đầu tư. Hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh làm chủ đầu tư sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Công trình có tổng vốn gần 17 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện. Đơn vị thi công là liên danh Công ty TNHH Ánh Trang và Công ty TNHH Hồng Kông. Tháng 4/2022, dự án được UBND huyện Sông Mã cũ phê duyệt đầu tư; hoàn thành cuối năm 2024. Tháng 12/2024, UBND huyện Sông Mã đã có quyết định cho phép điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án vào tháng 12/2025. Đây là công trình trọng điểm nhằm rút ngắn khoảng cách từ trung tâm huyện đến các xã ven sông Mã và góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Hình ảnh cây cầu được thi công vào ngày 19/3/2026, sau 2 tháng tiến độ vẫn ì ạch.

Đến thời điểm này, công trình đã quá thời hạn hoàn thành gần 3 tháng so với kế hoạch. Các nhà thầu mới thi công được 1 mố cầu và 1 trụ, 1 mố và 1 trụ còn vẫn đang ngổn ngang dang dở. Đường dẫn lên cầu và cả tuyến đường chưa được đổ đất đắp. Trên công trường chỉ có một đến hai công nhân và máy móc hoạt động, nhiều thời điểm công trình “án binh bất động”.

Trao đổi với phóng viên về nguyên nhân gây ra chậm trễ tiến độ thi công cầu Tây Hồ, ông Đoàn Ngọc Ánh, Giám đốc Công ty TNHH Ánh Trang cho biết, do ảnh hưởng của thiên tai khiến trụ cầu bị cuốn trôi và khâu giải phóng mặt bằng gặp khó khăn. 

Hiện nhà thầu đang thi công khoan nhồi trụ cầu, phấn đấu đến tháng 6 năm 2026 sẽ hoàn thành và bàn giao công trình.

Nhiều thời điểm công trình “án binh bất động”.

Ông Hoàng Văn Thuyên, Chủ tịch UBND xã Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết, trong các cuộc tiếp xúc cử tri, địa phương cũng đã nhận được nhiều phản ánh và kiến nghị của nhân dân về việc đẩy nhanh tiến độ thi công cây cầu này.

"Xã cũng đã làm việc với chủ đầu tư 2 lần và có văn bản gửi đề nghị đẩy nhanh tiến độ công trình này. Chủ đầu tư và Ban dự án nông nghiệp cũng trả lời là sẽ tiếp tục triển khai, nhà thầu cam kết phấn đấu hoàn thành công trình trước mùa mưa này", ông Hoàng Văn Thuyên, Chủ tịch UBND xã Sông Mã, tỉnh Sơn La thông tin.

Thông tin về dự án.
Nhà thầu mới thi công được 1 mố cầu và 1 trụ.

Người dân sống hai bên sông Mã bày tỏ lo lắng, chỉ còn 3 tháng nữa là đến mùa mưa lũ ở khu vực Tây Bắc, nếu cầu Tây Hồ không được bàn giao đúng thời hạn như cam kết của nhà thầu thì nguy cơ mố cầu lại bị cuốn trôi vẫn có thể xảy ra. Hàng nghìn trẻ em và người dân sẽ tiếp tục chờ đợi mòn mỏi đến bao giờ?.

Đảm bảo an toàn kỹ thuật xe điện phục vụ du lịch tại Quy Nhơn

VOV.VN - Phố biển Quy Nhơn đang bước vào mùa du lịch sôi động. Cùng với đó, các hoạt động của năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 sắp diễn ra, kéo theo nhu cầu sử dụng dịch vụ xe điện du lịch tăng cao. Để đảm bảo an toàn cho du khách, các đơn vị đã chủ động kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện trước khi đưa vào khai thác.

Thanh Thủy-Trấn Long/VOV-Tây Bắc
Tag: sông Mã dự án cầu cứng bản Tây Hồ Sơn La cầu chậm tiến độ thi công ảnh hưởng người dân
Đà Nẵng mở thêm nhiều tuyến xe buýt kết nối với khu vực phía Nam và miền núi

VOV.VN - UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định phê duyệt danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Thành phố này mở thêm nhiều tuyến xe buýt kết nối với khu vực phía Nam và miền núi.

Thực hư tình trạng người trồng chè ở Lào Cai "kêu cứu"

VOV.VN - Trước thông tin chè Lào Cai tại xã Bản Lầu "kêu cứu" do ảnh hưởng chiến sự, tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng vào cuộc đối thoại, xác định tình hình không bi quan như dư luận lo ngại, đồng thời đưa ra các cam kết bao tiêu và hỗ trợ tài chính mạnh mẽ để bảo vệ vùng nguyên liệu chủ lực của tỉnh.

Thách thức nhau, em trai đâm anh tử vong tại Cà Mau

VOV.VN - Ngày 20/3, TAND tỉnh Cà Mau đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Văn Lộc (sinh năm 1994, ngụ phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) mức án 12 năm tù về tội “Giết người”.

