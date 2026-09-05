Chắp cánh ước mơ cho học sinh vùng biên

"Thay áo mới" cho trường lớp vùng biên

Khu vực biên giới Đồng Nai là nơi sinh sống của đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số, với tỷ lệ học sinh dân tộc chiếm từ 14% đến 33%. Để các em không bị bỏ lại phía sau, UBND thành phố Đồng Nai đã triển khai Đề án hiện đại hóa trường lớp giai đoạn 2025 - 2030 tại 8 xã biên giới (Lộc Thành, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Tân Tiến, Thiện Hưng, Hưng Phước, Đăk Ơ, Bù Gia Mập) với tổng nguồn vốn lên tới gần 1.200 tỷ đồng.

Học sinh dân tộc trên địa bàn xã Lộc Tấn tham dự khai giảng

Riêng trong năm 2026, khoảng 700 tỷ đồng đã được phê duyệt giải ngân để xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị dạy học hiện đại, mang lại diện mạo hoàn toàn mới cho các điểm trường vùng khó. Đến nay, 100% học sinh Tiểu học và THCS vùng biên giới đã được đảm bảo công tác bán trú.

Khánh thành bếp ăn bán trú tại một trường ở xã Tân Tiến

Ông Hoàng Mạnh Thường, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Tấn, TP. Đồng Nai cho biết, địa phương có 2 trường tổ chức bán trú cho hàng ngàn học sinh. Để chuẩn bị cho năm học mới, xã không chỉ đầu tư mua sắm đầy đủ trang thiết bị mà còn chủ động tổ chức nấu ăn thử nghiệm nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng từng bữa ăn.

"Chúng tôi thường xuyên chỉ đạo Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, Hội cha mẹ học sinh cùng trạm y tế và các ban ngành liên quan kiểm tra, giám sát định kỳ. Mục tiêu là đảm bảo chất lượng bữa ăn tốt nhất và tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp các em học tập tốt hơn và phụ huynh hoàn toàn yên tâm gửi gắm con em", ông Hoàng Mạnh Thường chia sẻ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an TP. Đồng Nai thăm khu nghỉ trưa của học sinh một trường ở xã Thiện Hưng

Bên cạnh việc sửa chữa, nâng cấp, nhiều hạng mục xây mới cũng đang được gấp rút hoàn thiện để đáp ứng sự kỳ vọng của thầy cô và học sinh nơi đây.

Chủ động thích ứng sau sáp nhập, quyết tâm cho năm học mới

Năm học 2026 - 2027, Đồng Nai có 670 cơ sở giáo dục công lập (giảm 40% so với thời điểm trước ngày 1/7/2025). Việc sáp nhập quy mô lớn đặt ra bài toán khó trong quản trị, đòi hỏi các địa phương phải linh hoạt và chủ động.

Khai giảng tại một trường vùng biên giới

Tại xã Phú Riềng, sau khi sắp xếp, 11 trường học đã được tinh gọn còn 7 trường (2 mầm non, 2 tiểu học, 2 THCS và 1 trường liên cấp Tiểu học- THCS).

Ông Trần Văn Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Riềng chia sẻ về các giải pháp đồng bộ giúp nhà trường vận hành ổn định để đảm bảo dạy và học: "Ngay sau khi sắp xếp, UBND xã đã chủ động triển khai các giải pháp để các trường nhanh chóng ổn định hoạt động. Chúng tôi giao chỉ tiêu biên chế, bố trí hợp lý cán bộ quản lý, giáo viên đứng lớp và nhân viên hành chính phụ trách chung. Đồng thời, xã đã cho sơn sửa lại toàn bộ cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị hiện đại để phục vụ tốt nhất cho công tác dạy và học trong năm học mới”.

Các trường được đầu tư máy tính để học sinh tiếp cận công nghệ thông tin

Năm học 2026 - 2027, toàn TP. Đồng Nai đón hơn 1 triệu học sinh tựu trường. Dù vẫn còn đối mặt với tình trạng thiếu cục bộ giáo viên Tin học, Ngoại ngữ và Mầm non, các cấp chính quyền và ngành giáo dục địa phương đang tích cực rà soát, tuyển dụng bổ sung, quyết tâm mang lại môi trường giáo dục chất lượng, bình đẳng nhất cho mọi học sinh, đặc biệt là các em nhỏ vùng biên giới.