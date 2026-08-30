English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tây Ninh ưu tiên trường học bán trú ở khu vực biên giới

Chủ Nhật, 12:40, 30/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tây Ninh tập trung đầu tư trường lớp, giáo viên và các điều kiện học tập cho học sinh 19 xã biên giới. Tỉnh dự kiến dành khoảng 1.669 tỷ đồng nâng cấp, xây dựng trường liên cấp tiểu học, THCS theo mô hình bán trú.

Trước thềm năm học mới, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và tổ chức trường lớp. Trong đó, giáo dục tại các xã biên giới được xác định là một trong những địa bàn cần ưu tiên.

tay ninh uu tien truong hoc ban tru o khu vuc bien gioi hinh anh 1
Điều kiện cơ sở vật chất tại các trường bán trú khu vực biên giới ngày càng được nâng cao

Theo ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, khi thực hiện sắp xếp mạng lưới trường lớp, ngành đặc biệt quan tâm đến khu vực biên giới, không áp dụng máy móc phương án chung mà phải tính đến điều kiện đi lại của học sinh.

Tây Ninh hiện có 19 xã biên giới. Ngành giáo dục phối hợp các sở, ngành và địa phương tham mưu đầu tư, sửa chữa, xây dựng 19 trường phổ thông tại các xã này, tập trung vào cấp tiểu học và THCS, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.669 tỷ đồng.

Theo định hướng, các trường hiện có sẽ được nâng cấp, sửa chữa thành trường liên cấp tiểu học và THCS theo mô hình bán trú. Cùng với phòng học, phòng chức năng và thiết bị dạy học, ngành giáo dục cũng chuẩn bị các điều kiện về bếp ăn, nước sạch, y tế và an ninh trường học.

Việc lựa chọn mô hình bán trú được tính toán trên cơ sở nhu cầu thực tế. Qua khảo sát, nhu cầu học nội trú của học sinh tại các xã biên giới không cao. Nếu đầu tư trường nội trú quy mô lớn có thể dẫn tới lãng phí, trong khi mô hình bán trú vừa đáp ứng nhu cầu học tập, vừa phù hợp điều kiện đi lại của học sinh.

tay ninh uu tien truong hoc ban tru o khu vuc bien gioi hinh anh 2
Trường Tiểu học cơ sở Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh được nâng cấp lên bán trú và đưa vào vận hành 1 năm qua

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, bài toán giáo viên tại các địa bàn khó khăn cũng được ngành giáo dục tập trung giải quyết. Toàn ngành hiện có hơn 31.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhưng vẫn thiếu nhân lực ở một số địa bàn và môn học. Tình trạng thiếu giáo viên tập trung ở những nơi dân cư tăng cơ học, khu công nghiệp và một số môn chuyên biệt.

Trong năm học 2025-2026, tỉnh đã tuyển được 1.484 giáo viên, nhân viên bổ sung cho các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, trước năm học mới, ngành tiếp tục rà soát từng vị trí còn thiếu để có phương án điều động, luân chuyển, biệt phái hoặc bố trí giáo viên dạy liên trường. Các cơ sở giáo dục cũng được phép hợp đồng thỉnh giảng để bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp.

Việc sắp xếp mạng lưới trường lớp cũng được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh. Dự kiến số cơ sở giáo dục công lập giảm khoảng 440 đơn vị. Tuy nhiên, tại những địa bàn đặc thù, nhất là khu vực biên giới, các phân hiệu và điểm trường cần thiết vẫn được duy trì để học sinh không phải đi học quá xa.

"Những giải pháp cơ bản để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên là sau khi ổn định tổ chức, sắp xếp đội ngũ, Sở sẽ phối hợp với các địa phương và Sở Nội vụ tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyển dụng số viên chức còn thiếu theo chỉ tiêu được giao. Đồng thời, ngành tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học để đào tạo, đặt hàng đào tạo giáo viên theo Nghị định 116 và Nghị định 60 của Chính phủ. Bên cạnh đó, triển khai các chính sách để thu hút giáo viên về công tác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh", ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh thông tin thêm.

tay ninh uu tien truong hoc ban tru o khu vuc bien gioi hinh anh 3
Tây Ninh đang thực hiện nhiều chế độ chính sách để thu hút giáo viên

Từ nay đến ngày khai giảng, ngành giáo dục tiếp tục rà soát phòng học, điện, nước, nhà vệ sinh, phòng cháy chữa cháy, thiết bị dạy học, y tế trường học, an toàn thực phẩm; đồng thời quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn về sách giáo khoa và chi phí học tập.

2_18.jpg

Lâm Đồng sắp xếp trường lớp, nhân sự trước ngày khai giảng

VOV.VN - Lâm Đồng là một trong 15 tỉnh, thành phố trên cả nước thực hiện thí điểm sáp nhập trường lớp công lập trong năm học 2026-2027. Hiện các địa phương khu vực tỉnh Bình Thuận cũ đang cùng các địa phương khác trong toàn tỉnh Lâm Đồng hoàn thiện việc sắp xếp trường lớp, ổn định nhân sự trước ngày khai giảng.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trường liên cấp Anh Sơn là điểm cầu chính lễ khai giảng năm học mới tại Nghệ An
Trường liên cấp Anh Sơn là điểm cầu chính lễ khai giảng năm học mới tại Nghệ An

VOV.VN - Lễ khai giảng năm học 2026-2027 sẽ diễn ra đồng loạt trên cả nước vào sáng 5/9. Nghệ An chọn Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Anh Sơn làm điểm cầu chính của tỉnh.

Trường liên cấp Anh Sơn là điểm cầu chính lễ khai giảng năm học mới tại Nghệ An

Trường liên cấp Anh Sơn là điểm cầu chính lễ khai giảng năm học mới tại Nghệ An

VOV.VN - Lễ khai giảng năm học 2026-2027 sẽ diễn ra đồng loạt trên cả nước vào sáng 5/9. Nghệ An chọn Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Anh Sơn làm điểm cầu chính của tỉnh.

Đà Nẵng, Lâm Đồng hoàn tất sắp xếp trường học trước khai giảng
Đà Nẵng, Lâm Đồng hoàn tất sắp xếp trường học trước khai giảng

VOV.VN - Lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu ngành giáo dục khẩn trương hoàn tất sắp xếp trường học, chuẩn bị năm học 2026-2027. Lâm Đồng cũng tăng tốc hoàn thiện cơ sở vật chất, đội ngũ và sắp xếp mạng lưới trường lớp.

Đà Nẵng, Lâm Đồng hoàn tất sắp xếp trường học trước khai giảng

Đà Nẵng, Lâm Đồng hoàn tất sắp xếp trường học trước khai giảng

VOV.VN - Lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu ngành giáo dục khẩn trương hoàn tất sắp xếp trường học, chuẩn bị năm học 2026-2027. Lâm Đồng cũng tăng tốc hoàn thiện cơ sở vật chất, đội ngũ và sắp xếp mạng lưới trường lớp.

Năm học 2026-2027: Bảo đảm khai giảng là ngày hội của học sinh, giáo viên
Năm học 2026-2027: Bảo đảm khai giảng là ngày hội của học sinh, giáo viên

VOV.VN - Năm học 2026-2027, Chính phủ yêu cầu chuẩn bị đầy đủ giáo viên, sách giáo khoa, cơ sở vật chất để ngày khai giảng thực sự là ngày hội của học sinh và giáo viên; đồng thời siết lạm thu, dạy thêm trái quy định, không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn phải nghỉ học.

Năm học 2026-2027: Bảo đảm khai giảng là ngày hội của học sinh, giáo viên

Năm học 2026-2027: Bảo đảm khai giảng là ngày hội của học sinh, giáo viên

VOV.VN - Năm học 2026-2027, Chính phủ yêu cầu chuẩn bị đầy đủ giáo viên, sách giáo khoa, cơ sở vật chất để ngày khai giảng thực sự là ngày hội của học sinh và giáo viên; đồng thời siết lạm thu, dạy thêm trái quy định, không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn phải nghỉ học.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục