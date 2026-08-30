Tây Ninh ưu tiên trường học bán trú ở khu vực biên giới

Trước thềm năm học mới, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và tổ chức trường lớp. Trong đó, giáo dục tại các xã biên giới được xác định là một trong những địa bàn cần ưu tiên.

Điều kiện cơ sở vật chất tại các trường bán trú khu vực biên giới ngày càng được nâng cao

Theo ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, khi thực hiện sắp xếp mạng lưới trường lớp, ngành đặc biệt quan tâm đến khu vực biên giới, không áp dụng máy móc phương án chung mà phải tính đến điều kiện đi lại của học sinh.

Tây Ninh hiện có 19 xã biên giới. Ngành giáo dục phối hợp các sở, ngành và địa phương tham mưu đầu tư, sửa chữa, xây dựng 19 trường phổ thông tại các xã này, tập trung vào cấp tiểu học và THCS, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.669 tỷ đồng.

Theo định hướng, các trường hiện có sẽ được nâng cấp, sửa chữa thành trường liên cấp tiểu học và THCS theo mô hình bán trú. Cùng với phòng học, phòng chức năng và thiết bị dạy học, ngành giáo dục cũng chuẩn bị các điều kiện về bếp ăn, nước sạch, y tế và an ninh trường học.

Việc lựa chọn mô hình bán trú được tính toán trên cơ sở nhu cầu thực tế. Qua khảo sát, nhu cầu học nội trú của học sinh tại các xã biên giới không cao. Nếu đầu tư trường nội trú quy mô lớn có thể dẫn tới lãng phí, trong khi mô hình bán trú vừa đáp ứng nhu cầu học tập, vừa phù hợp điều kiện đi lại của học sinh.

Trường Tiểu học cơ sở Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh được nâng cấp lên bán trú và đưa vào vận hành 1 năm qua

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, bài toán giáo viên tại các địa bàn khó khăn cũng được ngành giáo dục tập trung giải quyết. Toàn ngành hiện có hơn 31.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhưng vẫn thiếu nhân lực ở một số địa bàn và môn học. Tình trạng thiếu giáo viên tập trung ở những nơi dân cư tăng cơ học, khu công nghiệp và một số môn chuyên biệt.

Trong năm học 2025-2026, tỉnh đã tuyển được 1.484 giáo viên, nhân viên bổ sung cho các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, trước năm học mới, ngành tiếp tục rà soát từng vị trí còn thiếu để có phương án điều động, luân chuyển, biệt phái hoặc bố trí giáo viên dạy liên trường. Các cơ sở giáo dục cũng được phép hợp đồng thỉnh giảng để bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp.

Việc sắp xếp mạng lưới trường lớp cũng được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh. Dự kiến số cơ sở giáo dục công lập giảm khoảng 440 đơn vị. Tuy nhiên, tại những địa bàn đặc thù, nhất là khu vực biên giới, các phân hiệu và điểm trường cần thiết vẫn được duy trì để học sinh không phải đi học quá xa.

"Những giải pháp cơ bản để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên là sau khi ổn định tổ chức, sắp xếp đội ngũ, Sở sẽ phối hợp với các địa phương và Sở Nội vụ tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyển dụng số viên chức còn thiếu theo chỉ tiêu được giao. Đồng thời, ngành tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học để đào tạo, đặt hàng đào tạo giáo viên theo Nghị định 116 và Nghị định 60 của Chính phủ. Bên cạnh đó, triển khai các chính sách để thu hút giáo viên về công tác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh", ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh thông tin thêm.

Tây Ninh đang thực hiện nhiều chế độ chính sách để thu hút giáo viên

Từ nay đến ngày khai giảng, ngành giáo dục tiếp tục rà soát phòng học, điện, nước, nhà vệ sinh, phòng cháy chữa cháy, thiết bị dạy học, y tế trường học, an toàn thực phẩm; đồng thời quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn về sách giáo khoa và chi phí học tập.