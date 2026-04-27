中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  An Giang
    Đặt mặc định Xem
  Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cháu bé 2 tuổi tại Đắk Lắk tử vong do nhiễm não mô cầu, khẩn trương phòng dịch

Thứ Hai, 15:31, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận hai trường hợp mắc bệnh viêm não mô cầu, trong đó có một ca tử vong là cháu bé 2 tuổi.

Bệnh nhân tử vong là cháu N.D.T.Ê (2 tuổi, tạm trú tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk). Trước đó, ngày 23/4, cháu bé có biểu hiện sổ mũi, sốt và được gia đình chăm sóc tại nhà. Sau hai ngày không thuyên giảm, xuất hiện thêm các triệu chứng nặng như sốt cao, nôn ói, ngủ li bì, cháu được đưa đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

chau be 2 tuoi tai Dak lak tu vong do nhiem nao mo cau, khan truong phong dich hinh anh 1
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk (CDC Đắk Lắk) tiến hành tầm soát, lấy mẫu kiểm tra những người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhi mắc viêm não mô cầu tử vong.

Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán suy hô hấp độ II, nghi nhiễm trùng huyết do não mô cầu, viêm phổi nặng và theo dõi viêm não màng não. Dù tích cực được điều trị, cháu đã tử vong vào lúc 9h45 ngày 26/4. Nguyên nhân xác định là nhiễm trùng huyết do não mô cầu thể tối cấp kèm viêm phổi. Theo thông tin từ người nhà, bệnh nhi chưa được tiêm vaccine phòng bệnh não mô cầu.

Kết quả xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần cho thấy ông N.Đ.Q (41 tuổi, chú ruột của bệnh nhi, trú phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) dương tính với vi khuẩn não mô cầu. Sáng nay 27/4, người này có biểu hiện ho, mệt mỏi và đã được đưa vào Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để cách ly, điều trị.

chau be 2 tuoi tai Dak lak tu vong do nhiem nao mo cau, khan truong phong dich hinh anh 2
Triệu chứng mẩn đỏ trên tay bệnh nhân nhi tử vong do nhiễm não mô cầu.

Ngay sau khi ghi nhận hai ca bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các cơ sở y tế địa phương khẩn trương điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan tại các khu vực xã Quảng Phú, Cuôr Đăng các phường Tân An, Tân Lập, Ea Kao và Thành Nhất. Những người tiếp xúc gần được hướng dẫn uống kháng sinh dự phòng. Đồng thời, ngành y tế tiến hành xử lý môi trường bằng hóa chất Chloramin B 0,5% tại nhà bệnh nhân và khu vực xung quanh.

chau be 2 tuoi tai Dak lak tu vong do nhiem nao mo cau, khan truong phong dich hinh anh 3
Ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk triển khai phun khử khuẩn môi trường tại nơi có bệnh nhân tử vong.

Để phòng bệnh viêm não mô cầu, ngành y tế Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, không dùng chung đồ dùng cá nhân. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, nôn ói, mệt lả hoặc ngủ li bì, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời; đồng thời hạn chế tiếp xúc gần để tránh lây lan trong cộng đồng.

z7727202577238_d8887638135a684382dd9f5631027b6e.jpg

Viêm não mô cầu diễn tiến nhanh, có thể tử vong trong 24 giờ

Viêm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi khuẩn, có thể diễn tiến rất nhanh và cướp đi mạng sống chỉ trong 24 giờ nếu không điều trị kịp thời. Bệnh lây qua đường hô hấp, dễ bùng phát ở nơi đông người, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ và thanh thiếu niên, cần chủ động tiêm phòng.

Tuấn Long/VOV - Tây Nguyên
Tag: Đắk Lắk viêm não mô cầu dịch bệnh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ổ dịch não mô cầu ở Cà Mau đã được kiểm soát
VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau xác nhận, ổ dịch do bệnh não mô cầu tại xã Khánh An đã được kiểm soát.

4 ca tử vong, 24 trường hợp mắc não mô cầu, Bộ Y tế cảnh báo dịch
VOV.VN - Tính từ tuần 1 đến tuần 14 năm 2026, Bộ Y tế ghi nhận 24 trường hợp mắc, trong đó có 4 trường hợp tử vong trên cả nước, nhóm tuổi mắc tập trung ở trẻ em dưới 15 tuổi chiếm tới 46% tổng số trường hợp mắc.

Cà Mau ghi nhận 3 ca nghi mắc bệnh viêm não mô cầu
VOV.VN - Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau, xác nhận địa phương vừa ghi nhận 3 ca nghi mắc viêm não mô cầu tại ấp 6, xã Khánh An.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục