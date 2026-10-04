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Cháy công ty sản xuất ghế ở TP.HCM

Chủ Nhật, 15:15, 04/10/2026
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VOV.VN - Vụ cháy công ty sản xuất ghế trên đường Trần Văn Giàu, TP.HCM rạng sáng 4/10 khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, khung sắt và mái che của xưởng biến dạng, đổ sập. Một số ô tô đỗ gần hiện trường bị ảnh hưởng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 4h sáng, người dân phát hiện khói lửa bùng lên từ bên trong công ty sản xuất ghế văn phòng nằm trên đường Trần Văn Giàu (quận Bình Tân cũ).

Phát hiện sự việc, người dân cùng lực lượng bảo vệ hô hoán, dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa, đồng thời nhanh chóng di dời máy móc, phương tiện và hàng hóa ra khu vực an toàn. Hai xe tải đỗ bên trong đã kịp thời được điều khiển ra ngoài, trong đó có một xe bị cháy xém phần thùng.

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Đội cứu hỏa có mặt tại hiện trường vụ cháy (Ảnh: Cắt từ video)

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 9 (Công an TP.HCM) điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường từ nhiều hướng.

Sau 4 giờ đồng hồ, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Tại hiện trường, một phần khung sắt cùng mái che của công ty bị nhiệt độ cao làm biến dạng, đổ sập.

Vụ hỏa hoạn cũng gây ảnh hưởng đến các phương tiện đỗ cạnh bức tường ngoài của xưởng. Theo các nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ cháy có một số ô tô đang đỗ sát vách tường công ty; trong đó, một ô tô loại 16 chỗ bị hư hỏng, ảnh hưởng nặng do tác động của nhiệt.

Rất may vụ cháy không gây thương vong về người.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
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