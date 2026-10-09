Cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h cùng ngày, người dân phát hiện khói và lửa bốc lên từ khu vực cửa hàng xe máy Thành Trung, số 23 Nguyễn Khánh Toàn. Do đây là cửa hàng kinh doanh xe máy và nằm ngay cạnh một bãi trông giữ phương tiện, vụ cháy nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân trong khu vực.

Hiện trường xảy ra vụ cháy

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã thông báo cho lực lượng chức năng. Cảnh sát PCCC và CNCH được huy động đến hiện trường, tổ chức chữa cháy và triển khai các biện pháp ngăn ngừa nguy cơ ngọn lửa lan sang khu vực lân cận.

Lửa khói bốc lên dữ dội bên trong cửa hàng bán xe máy

Hiện chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại về người và tài sản. Các lực lượng chức năng đang xử lý vụ việc và làm rõ nguyên nhân.

Vụ cháy thu hút rất nhiều người hiếu kỳ tập trung theo dõi.

Vụ cháy xảy ra tại khu vực có nhiều phương tiện khiến người dân đặc biệt quan tâm đến nguy cơ cháy lan và công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh, bãi trông giữ xe.