Cháy lớn tại cửa hàng xe máy điện trên phố Vũ Tông Phan, Hà Nội

Vào khoảng 7h sáng 30/9, người dân sinh sống xung quanh khu vực tòa nhà số 575 đường Vũ Tông Phan (phường Khương Đình, TP. Hà Nội) bất ngờ phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút từ ngôi nhà kinh doanh xe máy điện mang tên V. H. Q. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội.

Hiện trường xảy ra vụ cháy. (Ảnh: D. S)

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã hô hoán thoát nạn, đồng thời sử dụng các bình chữa cháy cầm tay tại chỗ để khống chế ban đầu nhưng không thành công.

Nhận được tin báo khẩn cấp, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP. Hà Nội đã lập tức điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng tiếp cận hiện trường để triển khai đội hình dập lửa và cứu hộ cứu nạn.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường (Ảnh: D. S)

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn trùng với giờ cao điểm buổi sáng, khiến lưu lượng giao thông qua tuyến đường Vũ Tông Phan, Khương Trung và Khương Hạ tăng đột biến. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ kéo dài.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp cùng Công an phường Khương Đình đã nhanh chóng có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông và bảo vệ hiện trường, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho xe chữa cháy di chuyển.

Giao thông qua khu vực bị ùn tắc kéo dài (Ảnh: D. S)

Đến 7h30 đám cháy cơ bản được khoanh vùng và khống chế, không để cháy lan sang các hộ dân liền kề. Đến 7h45 đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Theo ghi nhận ban đầu tại hiện trường, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, một số tài sản bên trong cửa hàng xe máy điện đã bị lửa làm hư hỏng nặng.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và trích xuất camera để điều tra làm rõ nguyên nhân hỏa hoạn.