English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cháy lớn tại cửa hàng xe máy điện trên phố Vũ Tông Phan, Hà Nội

Thứ Tư, 11:29, 30/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 30/9, một vụ cháy lớn bất ngờ bùng phát tại cửa hàng xe máy điện ở số 575 Vũ Tông Phan (Khương Đình, Hà Nội). Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương có mặt, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa và ngăn chặn cháy lan.

Vào khoảng 7h sáng 30/9, người dân sinh sống xung quanh khu vực tòa nhà số 575 đường Vũ Tông Phan (phường Khương Đình, TP. Hà Nội) bất ngờ phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút từ ngôi nhà kinh doanh xe máy điện mang tên V. H. Q. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội.

chay lon tai cua hang xe may dien tren pho vu tong phan, ha noi hinh anh 1
Hiện trường xảy ra vụ cháy. (Ảnh: D. S)

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã hô hoán thoát nạn, đồng thời sử dụng các bình chữa cháy cầm tay tại chỗ để khống chế ban đầu nhưng không thành công.

Nhận được tin báo khẩn cấp, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP. Hà Nội đã lập tức điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng tiếp cận hiện trường để triển khai đội hình dập lửa và cứu hộ cứu nạn.

chay lon tai cua hang xe may dien tren pho vu tong phan, ha noi hinh anh 2
Cảnh sát tiếp cận hiện trường (Ảnh: D. S)

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn trùng với giờ cao điểm buổi sáng, khiến lưu lượng giao thông qua tuyến đường Vũ Tông Phan, Khương Trung và Khương Hạ tăng đột biến. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ kéo dài.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp cùng Công an phường Khương Đình đã nhanh chóng có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông và bảo vệ hiện trường, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho xe chữa cháy di chuyển.

chay lon tai cua hang xe may dien tren pho vu tong phan, ha noi hinh anh 3
Giao thông qua khu vực bị ùn tắc kéo dài (Ảnh: D. S)

Đến 7h30 đám cháy cơ bản được khoanh vùng và khống chế, không để cháy lan sang các hộ dân liền kề. Đến 7h45 đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Theo ghi nhận ban đầu tại hiện trường, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, một số tài sản bên trong cửa hàng xe máy điện đã bị lửa làm hư hỏng nặng.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và trích xuất camera để điều tra làm rõ nguyên nhân hỏa hoạn.

Văn Ngân/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cháy nhà 5 tầng lúc rạng sáng, nhiều người mắc kẹt bên trong ở Hà Nội
Cháy nhà 5 tầng lúc rạng sáng, nhiều người mắc kẹt bên trong ở Hà Nội

VOV.VN - Lửa bùng lên tại tầng một căn nhà 5 tầng trong ngõ 42 phố Thịnh Liệt lúc rạng sáng, khói độc bao trùm khiến nhiều người mắc kẹt bên trong.

Cháy nhà 5 tầng lúc rạng sáng, nhiều người mắc kẹt bên trong ở Hà Nội

Cháy nhà 5 tầng lúc rạng sáng, nhiều người mắc kẹt bên trong ở Hà Nội

VOV.VN - Lửa bùng lên tại tầng một căn nhà 5 tầng trong ngõ 42 phố Thịnh Liệt lúc rạng sáng, khói độc bao trùm khiến nhiều người mắc kẹt bên trong.

Công an TP Hà Nội thông tin chính thức về vụ cháy ở cụm kho xưởng 2.000m2 Sơn Đồng
Công an TP Hà Nội thông tin chính thức về vụ cháy ở cụm kho xưởng 2.000m2 Sơn Đồng

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa thông tin ban đầu về vụ cháy xảy ra tại cụm nhà kho, xưởng rộng hơn 2.000m2 ở xã Sơn Đồng, Hà Nội. Gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 22 phương tiện chuyên dụng được điều động đến hiện trường. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Công an TP Hà Nội thông tin chính thức về vụ cháy ở cụm kho xưởng 2.000m2 Sơn Đồng

Công an TP Hà Nội thông tin chính thức về vụ cháy ở cụm kho xưởng 2.000m2 Sơn Đồng

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa thông tin ban đầu về vụ cháy xảy ra tại cụm nhà kho, xưởng rộng hơn 2.000m2 ở xã Sơn Đồng, Hà Nội. Gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 22 phương tiện chuyên dụng được điều động đến hiện trường. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Đang cháy rất lớn tại nhà xưởng cạnh Honda An Khánh, Hà Nội
Đang cháy rất lớn tại nhà xưởng cạnh Honda An Khánh, Hà Nội

VOV.VN - Tối 23/9, một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà xưởng cạnh Honda An Khánh, xã An Khánh, Hà Nội. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, lực lượng chức năng đang khẩn trương dập lửa, ngăn cháy lan.

Đang cháy rất lớn tại nhà xưởng cạnh Honda An Khánh, Hà Nội

Đang cháy rất lớn tại nhà xưởng cạnh Honda An Khánh, Hà Nội

VOV.VN - Tối 23/9, một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà xưởng cạnh Honda An Khánh, xã An Khánh, Hà Nội. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, lực lượng chức năng đang khẩn trương dập lửa, ngăn cháy lan.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục