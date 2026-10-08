Công an Hà Nội thông tin về vụ cháy khiến 2 người tử vong ở xã Thượng Phúc

Cháy lớn tại nhà dân ở Thường Tín, 2 người tử vong

Theo thông tin ban đầu từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 18h21 phút ngày 7/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về vụ cháy xảy ra tại một nhà dân ở thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 4 phương tiện cùng 24 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 31, 32 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hiện trường triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: CA Hà Nội)

Chỉ khoảng 8 phút sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã có mặt tại hiện trường. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển lớn, kèm theo nhiều khói và khí độc. Chất cháy chủ yếu là nhựa, cao su, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang khu vực xung quanh.

Trước tình hình trên, các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng, tổ chức chống cháy lan, đồng thời tìm kiếm người bị nạn.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường. (Ảnh: CA Hà Nội)

Đến khoảng 18h42 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng đã ngăn chặn, không để ngọn lửa cháy lan sang các khu vực xung quanh. Đến khoảng 18h57, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong. Các nạn nhân sau đó được bàn giao cho lực lượng y tế theo quy định.

Công an Hà Nội điều tra nguyên nhân vụ cháy

Liên quan đến vụ cháy ở Thường Tín khiến 2 người tử vong, Công an TP Hà Nội cho biết Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xác minh.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: CA Hà Nội)

Các đơn vị đang tập trung làm rõ danh tính các nạn nhân, đồng thời xác định nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định của pháp luật. Hiện vụ cháy tại thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.