English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công an Hà Nội thông tin về vụ cháy khiến 2 người tử vong ở xã Thượng Phúc

Thứ Năm, 07:11, 08/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an TP Hà Nội cho biết, vụ cháy tại một nhà dân ở thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc, khiến 2 người tử vong. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy sau khoảng 36 phút.

Cháy lớn tại nhà dân ở Thường Tín, 2 người tử vong

Theo thông tin ban đầu từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 18h21 phút ngày 7/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về vụ cháy xảy ra tại một nhà dân ở thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 4 phương tiện cùng 24 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 31, 32 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hiện trường triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

cong an ha noi thong tin ve vu chay khien 2 nguoi tu vong o xa thuong phuc hinh anh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: CA Hà Nội)

Chỉ khoảng 8 phút sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã có mặt tại hiện trường. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển lớn, kèm theo nhiều khói và khí độc. Chất cháy chủ yếu là nhựa, cao su, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang khu vực xung quanh.

Trước tình hình trên, các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng, tổ chức chống cháy lan, đồng thời tìm kiếm người bị nạn.

cong an ha noi thong tin ve vu chay khien 2 nguoi tu vong o xa thuong phuc hinh anh 2
Cảnh sát tiếp cận hiện trường. (Ảnh: CA Hà Nội)

Đến khoảng 18h42 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng đã ngăn chặn, không để ngọn lửa cháy lan sang các khu vực xung quanh. Đến khoảng 18h57, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong. Các nạn nhân sau đó được bàn giao cho lực lượng y tế theo quy định.

Công an Hà Nội điều tra nguyên nhân vụ cháy

Liên quan đến vụ cháy ở Thường Tín khiến 2 người tử vong, Công an TP Hà Nội cho biết Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xác minh.

cong an ha noi thong tin ve vu chay khien 2 nguoi tu vong o xa thuong phuc hinh anh 3
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: CA Hà Nội)

Các đơn vị đang tập trung làm rõ danh tính các nạn nhân, đồng thời xác định nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định của pháp luật. Hiện vụ cháy tại thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Văn Ngân/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cháy lớn tại cửa hàng xe máy điện trên phố Vũ Tông Phan, Hà Nội
Cháy lớn tại cửa hàng xe máy điện trên phố Vũ Tông Phan, Hà Nội

VOV.VN - Sáng 30/9, một vụ cháy lớn bất ngờ bùng phát tại cửa hàng xe máy điện ở số 575 Vũ Tông Phan (Khương Đình, Hà Nội). Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương có mặt, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa và ngăn chặn cháy lan.

Cháy lớn tại cửa hàng xe máy điện trên phố Vũ Tông Phan, Hà Nội

Cháy lớn tại cửa hàng xe máy điện trên phố Vũ Tông Phan, Hà Nội

VOV.VN - Sáng 30/9, một vụ cháy lớn bất ngờ bùng phát tại cửa hàng xe máy điện ở số 575 Vũ Tông Phan (Khương Đình, Hà Nội). Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương có mặt, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa và ngăn chặn cháy lan.

Xe tải chở gà giống bốc cháy dữ dội trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Xe tải chở gà giống bốc cháy dữ dội trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

VOV.VN - Vào khoảng 19h ngày 28/9, một xe tải chở gà giống bất ngờ bốc cháy dữ dội tại km214 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Xe tải chở gà giống bốc cháy dữ dội trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Xe tải chở gà giống bốc cháy dữ dội trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

VOV.VN - Vào khoảng 19h ngày 28/9, một xe tải chở gà giống bất ngờ bốc cháy dữ dội tại km214 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Cháy nhà 5 tầng lúc rạng sáng, nhiều người mắc kẹt bên trong ở Hà Nội
Cháy nhà 5 tầng lúc rạng sáng, nhiều người mắc kẹt bên trong ở Hà Nội

VOV.VN - Lửa bùng lên tại tầng một căn nhà 5 tầng trong ngõ 42 phố Thịnh Liệt lúc rạng sáng, khói độc bao trùm khiến nhiều người mắc kẹt bên trong.

Cháy nhà 5 tầng lúc rạng sáng, nhiều người mắc kẹt bên trong ở Hà Nội

Cháy nhà 5 tầng lúc rạng sáng, nhiều người mắc kẹt bên trong ở Hà Nội

VOV.VN - Lửa bùng lên tại tầng một căn nhà 5 tầng trong ngõ 42 phố Thịnh Liệt lúc rạng sáng, khói độc bao trùm khiến nhiều người mắc kẹt bên trong.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục