Cháy kho đông lạnh trong ngõ nhỏ Hà Nội, thiêu rụi nhiều xe máy

Thứ Bảy, 15:26, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khoảng 6h40 sáng 11/4, một vụ hỏa hoạn bùng phát tại kho đông lạnh nằm trong ngõ 1 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình (Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ khu vực để xe máy bên trong kho có diện tích khoảng 100 m², cao một tầng, lợp mái tôn. Chỉ trong thời gian ngắn, lửa lan nhanh, bao trùm gần như toàn bộ kho đông lạnh. Tại hiện trường, cột khói đen kèm lửa bốc cao ngùn ngụt hàng chục mét. Vụ cháy xảy ra trong ngõ nhỏ, khu dân cư đông đúc nên càng khiến nhiều người lo lắng.

chay kho dong lanh trong ngo nho ha noi, thieu rui nhieu xe may hinh anh 1
Căn nhà cháy lớn, bốc khói đen mù mịt (Ảnh cắt từ clip).

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe máy chuyên dụng và 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc khu vực 13 và phân đội Trung Văn tới hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn, khống chế đám cháy, ngăn cháy lan.

Đến khoảng 7h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo cảnh sát, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đã thiêu rụi 6 xe máy, 1 ô tô chở hàng cũ, 1 tủ chứa thực phẩm đông lạnh cùng nhiều đồ dùng cũ khác. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, kho đông lạnh này được dựng bằng khung sắt trên phần đất nông nghiệp, thuộc diện giải tỏa phục vụ dự án đường Vành đai 2.5.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 24/3, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin được tin báo xảy ra cháy nhà dân số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai.

Sau khoảng 8 phút nhận lệnh điều động, Đội CC&CNCH khu vực số 12 tiếp cận hiện trường vụ cháy, qua công tác trinh sát, nắm tình hình ngôi nhà xảy ra cháy có quy mô 5 tầng nổi, 1 tầng lửng, 1 tầng tum, đám cháy đang phát triển mạnh tại tầng lửng có nhiều khói khí độc phát tán lên các tầng phía trên và có người mắc kẹt bên trong.

Chỉ huy chữa cháy triển khai 1 mũi tổ chức chữa cháy khu vực tầng lửng, ngăn chặn cháy lan lên các tầng phía trên và các nhà xung quanh, 1 mũi sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận khu vực bên trong để tìm kiếm, cứu người bị nạn, 1 mũi tiếp cận hiện trường qua nhà bên cạnh.

Đến khoảng 18h18, lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cứu được toàn bộ 7 người (gồm 2 người già và 3 trẻ nhỏ) từ lối thoát nạn khẩn cấp được chủ nhà mở tại tầng tum sang nhà bên cạnh qua thang di động xuống dưới an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế, hiện sức khỏe đã ổn định.

Minh Quang/VTC News
Tag: cháy kho đông lạnh cháy Hà Nội hỏa hoạn thiêu rụi xe máy cháy Bùi Xương Trạch cháy kho hỏa hoạn
Số học sinh nhập viện nghi ngộ độc tại TP.HCM lên tới 184 ca
VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, số học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM) tiếp tục tăng lên 184 ca.

Đắk Lắk: Xe máy chở 3 tông vào gốc cây, 2 người tử vong

Sáng 11/4, Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 27 (đoạn qua phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm vụ 140 học sinh nghi ngộ độc

VOV.VN - Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế yêu cầu tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm vụ việc hơn 140 học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây, thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) nghi ngộ độc thực phẩm, đang được điều trị tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn.

