Hàng trăm người chữa cháy rừng trong đêm ở Nghệ An

Thứ Bảy, 10:35, 11/04/2026
VOV.VN - Hơn 200 người gồm lực lượng chức năng và người dân đã được huy động tham gia chữa cháy rừng trong đêm tại khu vực giáp ranh giữa xã Châu Bình và xã Tam Hợp (Nghệ An).

Sáng 11/4, ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Bình xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy rừng tại khu vực bản Kẻ Nâm, nằm giáp ranh giữa hai xã Châu Bình và Tam Hợp.

Hiện trường vụ cháy rừng tại xã Châu Bình. (Ảnh cắt từ video).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 10/4, lực lượng chức năng phát hiện đám cháy bùng phát tại khu vực rừng keo 4–5 năm tuổi ở bản Kẻ Nâm. Ngay sau đó, UBND xã Châu Bình đã huy động hơn 200 người, gồm kiểm lâm, công an, quân đội, cán bộ địa phương cùng người dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức khoanh vùng, tạo đường băng cản lửa để ngăn cháy lan.

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng gay gắt, gió lớn, cùng với lớp thực bì dày và địa hình rừng núi hiểm trở, việc tiếp cận và triển khai chữa cháy gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm. Các lực lượng phải mất nhiều thời gian mới cơ bản tạo được đường cản lửa, từng bước khống chế đám cháy.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Hiện chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân đốt thực bì dẫn đến cháy lan.

Cùng ngày 10/4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra vụ cháy rừng sản xuất khiến hơn 1ha cây keo bị thiêu rụi tại xã Tân Châu.

Bá Thăng/VOV.VN
Tin liên quan

Nắng nóng gay gắt diện rộng, Sơn La canh phòng 24/24h để chống cháy rừng
VOV.VN - Nhiều khu vực đối mặt với nguy cơ cháy rừng cao do nắng nóng gay gắt diện rộng, chính quyền và người dân, cùng lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đang tổ chức canh gác 24/24h để bảo vệ rừng khỏi sự tấn công của "bà hỏa".

Thái Lan ban bố tình trạng thiên tai khẩn cấp tại miền Bắc do cháy rừng và bụi mịn
VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đang triển khai các biện pháp khẩn cấp để đối phó với tình trạng cháy rừng và ô nhiễm bụi mịn PM2.5 ngày càng nghiêm trọng tại khu vực miền Bắc.

Nỗ lực cứu chữa 3 người dân bị bỏng nặng khi chữa cháy rừng ở Na Sang, Điện Biên
VOV.VN - 3 người dân bị bỏng nặng khi tham gia chữa cháy rừng tại xã Na Sang xảy ra vao chiều ngày 3/4, đang được ngành y tế tỉnh Điện Biên nỗ lực cứu chữa, chuẩn bị sẵn sàng khi cần chuyển tuyến điều trị chuyên sâu. 

