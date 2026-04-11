Hàng trăm người chữa cháy rừng trong đêm ở Nghệ An

Sáng 11/4, ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Bình xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy rừng tại khu vực bản Kẻ Nâm, nằm giáp ranh giữa hai xã Châu Bình và Tam Hợp.

Hiện trường vụ cháy rừng tại xã Châu Bình. (Ảnh cắt từ video).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 10/4, lực lượng chức năng phát hiện đám cháy bùng phát tại khu vực rừng keo 4–5 năm tuổi ở bản Kẻ Nâm. Ngay sau đó, UBND xã Châu Bình đã huy động hơn 200 người, gồm kiểm lâm, công an, quân đội, cán bộ địa phương cùng người dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức khoanh vùng, tạo đường băng cản lửa để ngăn cháy lan.

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng gay gắt, gió lớn, cùng với lớp thực bì dày và địa hình rừng núi hiểm trở, việc tiếp cận và triển khai chữa cháy gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm. Các lực lượng phải mất nhiều thời gian mới cơ bản tạo được đường cản lửa, từng bước khống chế đám cháy.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Hiện chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân đốt thực bì dẫn đến cháy lan.

Cùng ngày 10/4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra vụ cháy rừng sản xuất khiến hơn 1ha cây keo bị thiêu rụi tại xã Tân Châu.