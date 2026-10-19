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Cháy khu lán trại dựng tạm tại phường Đại Mỗ, Hà Nội

Thứ Hai, 08:57, 19/10/2026
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VOV.VN - Sáng nay (19/10), một vụ cháy xảy ra tại khu lán trại dựng tạm gần ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, Hà Nội. Đám cháy hiện cơ bản được dập tắt.

 

Sáng 19/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực Trung Văn, phường Đại Mỗ, Hà Nội. Ngọn lửa bùng phát tại khu lán trại được người dân dựng tạm để sinh sống.

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Cháy khu lán trại dựng tạm tại phường Đại Mỗ, Hà Nội (Ảnh: OFFB)

Theo nguồn tin của VOV.VN, đám cháy xảy ra tại khu vực lều lán dựng tạm gần Ao Bún, thuộc ngõ 67 Phùng Khoang, gần khu nhà liền kề chung cư An Lạc. Hình ảnh do người dân ghi lại cho thấy ngọn lửa bốc lên tại khu vực lán trại.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý. Đến thời điểm hiện tại, đám cháy đã cơ bản được dập tắt. Thiệt hại do vụ hỏa hoạn đang được thống kê.

VOV.VN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ cháy.

PV/VOV.VN
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