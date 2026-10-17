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Cháy lớn thiêu rụi cơ sở massage ở TPHCM, nhiều người tháo chạy

Thứ Bảy, 15:17, 17/10/2026
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Ngọn lửa bùng phát tại cơ sở massage cao 3 tầng trên đường Lê Văn Lương (TPHCM) khiến nhiều người bên trong hốt hoảng chạy ra ngoài. Lửa nhanh chóng thiêu rụi nhiều đồ vật. Hiện chưa có thông tin chính thức về số người thương vong.

Sáng 17/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở massage trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, TPHCM. Đám cháy khiến khói đen bốc cao, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại căn nhà cao 3 tầng được sử dụng làm cơ sở massage, nằm cách trung tâm thương mại Lotte Mart Tân Hưng khoảng 500m.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, cơ sở này đang đóng cửa để sửa chữa. Phát hiện cháy, một số người có mặt bên trong hốt hoảng chạy ra ngoài.

chay lon thieu rui co so massage o tphcm, nhieu nguoi thao chay hinh anh 1
Hình ảnh vụ cháy (Ảnh Ngọc Lâm)

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Các tổ công tác triển khai phương án tiếp cận đám cháy, phun nước dập lửa, đồng thời tổ chức ngăn cháy lan sang những khu vực lân cận.

chay lon thieu rui co so massage o tphcm, nhieu nguoi thao chay hinh anh 2
chay lon thieu rui co so massage o tphcm, nhieu nguoi thao chay hinh anh 3

Đến khoảng 10h20, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chữa cháy bắt đầu thu hồi thang, trong khi nhân viên điện lực tiếp cận khu vực xảy ra sự cố. Các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phun nước làm mát, đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê. Chưa có thông tin chính thức về thương vong trong vụ việc.

Theo Nguyễn Dũng/Tiền Phong
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