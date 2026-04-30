Cháy nhà làm bánh mì khiến 2 người thiệt mạng

Thứ Năm, 14:29, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND xã Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết, rạng sáng nay (30/4), một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại 1 ngôi nhà kết hợp sản xuất kinh doanh bánh mỳ, bánh bao tại khu vực chợ trung tâm, thuộc tiểu khu 2, khiến 2 người thiệt mạng.

Ngay khi nhận được tin báo, Đội khu vực 5, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Sơn La đã  huy động ngay 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ lên đường và nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy. Khi tiếp cận hiện trường, ngọn lửa đã bao chùm toàn bộ ngôi nhà và có nguy cơ cháy lan sang khu vực ki-ốt phía sau.

chay nha lam banh mi khien 2 nguoi thiet mang hinh anh 1
Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp cận hiện trường vụ cháy

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã chia thành 2 mũi, mũi thứ nhất chữa cháy trực diện lối vào cửa chính, mũi thứ hai tiếp cận phía sau ngôi nhà làm mát, ngăn chặn cháy lan sang khu vực ki-ốt bán hàng xung quanh.Đến khoảng 5h sáng đám cháy được dập tắt hoàn toàn và không để cháy lan.

chay nha lam banh mi khien 2 nguoi thiet mang hinh anh 2
Hiện trường vụ cháy làm 2 người thiệt mạng

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân tử vong trong khu vực nhà vệ sinh, gồm anh D.Q.B. (sinh năm 1976) và chị N. (sinh năm 1981), cả hai có hộ khẩu thường trú tại xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ, tạm trú tại tiểu khu 2, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thanh Thủy/VOV-Tây Bắc
Cháy nhà ở Đà Lạt
Cháy nhà ở Đà Lạt

VOV.VN - Vụ cháy xảy ra lúc gần 9h sáng 19/4 tại một nhà dân sau đó lan sang những căn nhà bên cạnh ở đường Tô Ngọc Vân, phường Cam Ly – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Cháy nhà ở Đà Lạt

Cháy nhà ở Đà Lạt

VOV.VN - Vụ cháy xảy ra lúc gần 9h sáng 19/4 tại một nhà dân sau đó lan sang những căn nhà bên cạnh ở đường Tô Ngọc Vân, phường Cam Ly – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Cháy nhà 4 tầng trong ngõ sâu tại Ba Đình, một người được cứu kịp thời
Cháy nhà 4 tầng trong ngõ sâu tại Ba Đình, một người được cứu kịp thời

VOV.VN - Sáng 17/4, một vụ cháy nhà dân xảy ra tại khu vực quận Ba Đình (Hà Nội) đã nhanh chóng được lực lượng chức năng khống chế, kịp thời cứu người mắc kẹt và ngăn cháy lan sang các hộ dân xung quanh.

Cháy nhà 4 tầng trong ngõ sâu tại Ba Đình, một người được cứu kịp thời

Cháy nhà 4 tầng trong ngõ sâu tại Ba Đình, một người được cứu kịp thời

VOV.VN - Sáng 17/4, một vụ cháy nhà dân xảy ra tại khu vực quận Ba Đình (Hà Nội) đã nhanh chóng được lực lượng chức năng khống chế, kịp thời cứu người mắc kẹt và ngăn cháy lan sang các hộ dân xung quanh.

Cháy nhà kho công ty sản xuất ghế sofa sát vách cây xăng ở TP.HCM
Cháy nhà kho công ty sản xuất ghế sofa sát vách cây xăng ở TP.HCM

VOV.VN - Tối 18/4, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 32 – Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị phong tỏa hiện trường, dập tắt đám cháy tại kho chứa hàng của công ty sản xuất ghế sofa trên địa bàn phường Tân Hiệp (trước là TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Cháy nhà kho công ty sản xuất ghế sofa sát vách cây xăng ở TP.HCM

Cháy nhà kho công ty sản xuất ghế sofa sát vách cây xăng ở TP.HCM

VOV.VN - Tối 18/4, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 32 – Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị phong tỏa hiện trường, dập tắt đám cháy tại kho chứa hàng của công ty sản xuất ghế sofa trên địa bàn phường Tân Hiệp (trước là TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

