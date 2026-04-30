Cháy nhà làm bánh mì khiến 2 người thiệt mạng

Ngay khi nhận được tin báo, Đội khu vực 5, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Sơn La đã huy động ngay 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ lên đường và nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy. Khi tiếp cận hiện trường, ngọn lửa đã bao chùm toàn bộ ngôi nhà và có nguy cơ cháy lan sang khu vực ki-ốt phía sau.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp cận hiện trường vụ cháy

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã chia thành 2 mũi, mũi thứ nhất chữa cháy trực diện lối vào cửa chính, mũi thứ hai tiếp cận phía sau ngôi nhà làm mát, ngăn chặn cháy lan sang khu vực ki-ốt bán hàng xung quanh.Đến khoảng 5h sáng đám cháy được dập tắt hoàn toàn và không để cháy lan.

Hiện trường vụ cháy làm 2 người thiệt mạng

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân tử vong trong khu vực nhà vệ sinh, gồm anh D.Q.B. (sinh năm 1976) và chị N. (sinh năm 1981), cả hai có hộ khẩu thường trú tại xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ, tạm trú tại tiểu khu 2, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.