  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Điều tra vụ cháy nhà khiến 3 người thương vong tại Cà Mau

Thứ Ba, 20:28, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 9/5, lãnh đạo UBND xã Phong Thạnh (tỉnh Cà Mau) cho biết, công an địa phương phối hợp công an tỉnh đang điều tra vụ cháy nhà khiến 3 người thương vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 17/5, căn nhà cấp 4 của bà N.H.G (SN 1985), ở ấp Nhàn Dân B, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau bất ngờ bốc cháy. Người dân phát hiện liền báo cơ quan chức năng, đồng thời đưa 3 người trong nhà đi cấp cứu, gồm bà N.H.G, ông D.T.C (SN 1983) và bé trai N.T.P (SN 2022).

Căn nhà bị cháy. (Ảnh: Cà Mau online)

Tuy nhiên, ông D.T.C tử vong trên đường đến bệnh viện. Bà N.H.G được đưa đi bệnh viện đa khoa Giá Rai cấp cứu sau đó chuyển đến bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Đến ngày 18/5, bà N.H.G không qua khỏi. Còn bé N.T.P được đưa đi bệnh viện đa khoa Giá Rai cấp cứu sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, Bệnh viện Nhi Đồng 3, TP.HCM điều trị.

Qua xác minh nhanh, đối tượng nghi vấn đốt nhà là ông D.T.C (ông D.T.C và bà N.H.G sống chung với nhau như vợ chồng và có con chung là bé N.T.P). Nguyên nhân ban đầu xác định là do giữa ông D.T.C và bà N.H.G có xảy ra mâu thuẫn nhiều ngày trước và ông C có dọa sẽ giết bà G rồi tự sát.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Tag: Cà Mau tỉnh Cà Mau cháy nhà khiến 3 người thương vong Phong Thạnh Cà Mau
Cháy nhà dân lúc rạng sáng tại Hà Nội, một người tử vong
VOV.VN - Ngọn lửa bùng phát lúc rạng sáng 15/5 tại căn nhà 2 tầng ở xã Quốc Oai, khiến một người tử vong.

Cháy nhà xưởng ở khu công nghiệp tại TP.HCM, cột khói đen cao hàng chục mét
VOV.VN - Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà xưởng nằm trong Khu công nghiệp (KCN) Đại Đăng, phường Bình Dương, TP.HCM (thuộc Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ) vào chiều 10/5. Lực lượng chức năng đã phải huy động nhiều phương tiện chuyên dụng để khống chế ngọn lửa.

Cháy tòa nhà ở New Delhi (Ấn Độ) khiến nhiều người thương vong
VOV.VN - Hôm nay (3/5), một vụ hỏa hoạn đã bùng phát dữ dội tại một tòa nhà 4 tầng thuộc khu Vivek Vihar, phía đông thủ đô New Delhi, Ấn Độ, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

