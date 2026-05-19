Điều tra vụ cháy nhà khiến 3 người thương vong tại Cà Mau

Trước đó, vào ngày 17/5, căn nhà cấp 4 của bà N.H.G (SN 1985), ở ấp Nhàn Dân B, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau bất ngờ bốc cháy. Người dân phát hiện liền báo cơ quan chức năng, đồng thời đưa 3 người trong nhà đi cấp cứu, gồm bà N.H.G, ông D.T.C (SN 1983) và bé trai N.T.P (SN 2022).

Căn nhà bị cháy. (Ảnh: Cà Mau online)

Tuy nhiên, ông D.T.C tử vong trên đường đến bệnh viện. Bà N.H.G được đưa đi bệnh viện đa khoa Giá Rai cấp cứu sau đó chuyển đến bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Đến ngày 18/5, bà N.H.G không qua khỏi. Còn bé N.T.P được đưa đi bệnh viện đa khoa Giá Rai cấp cứu sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, Bệnh viện Nhi Đồng 3, TP.HCM điều trị.

Qua xác minh nhanh, đối tượng nghi vấn đốt nhà là ông D.T.C (ông D.T.C và bà N.H.G sống chung với nhau như vợ chồng và có con chung là bé N.T.P). Nguyên nhân ban đầu xác định là do giữa ông D.T.C và bà N.H.G có xảy ra mâu thuẫn nhiều ngày trước và ông C có dọa sẽ giết bà G rồi tự sát.