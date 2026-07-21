Cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM, nhiều người leo ban công để thoát hiểm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 21/7, người dân phát hiện khói đen phát ra từ căn nhà 4 tầng trên đường Quang Trung, phường Gò Vấp (quận Gò Vấp cũ), TP.HCM.

Phát hiện khói lửa bất ngờ bùng phát từ tầng trệt, những người này đã nhanh chóng hô hoán để báo động cho người bên trong và cùng nhau tìm cách dập lửa.

Khói đen từ đám cháy bốc lên.

Tuy nhiên, do trong nhà có những vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa lan ra rất nhanh, tạo thành bầu khói đen đặc, công tác chữa cháy tại chỗ bất thành. Do lửa và khói đen bịt kín lối ra ở tầng trệt, các nạn nhân phải tìm đường tháo chạy ra khu vực ban công, sau đó leo sang nhà các hộ dân bên cạnh để thoát hiểm.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an TP.HCM điều động nhiều xe chuyên dụng cùng các cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường để triển khai phương án dập lửa và cứu hộ.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường dập lửa

Một lúc phút sau, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các nhà dân xung quanh.

Theo lời kể của nhân chứng, căn nhà bị cháy hiện đang kinh doanh thuê phòng trọ. Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực này bị mất điện. Vụ cháy khiến nhiều tài sản bị hư hại, rất may không có thiệt hại về người.