Chủ tịch Hà Nội yêu cầu điều tra vụ cháy khiến 2 người chết ở Thượng Phúc

UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân xảy ra tại thôn La Phù, xã Thượng Phúc, Hà Nội, khiến 2 người tử vong.

Theo công văn, vụ cháy xảy ra vào khoảng 18h21 ngày 7/10 tại nhà ông Nguyễn Ngọc Sang. Công trình xảy ra hỏa hoạn có quy mô một tầng, kết cấu khung, cột và kèo bằng thép.

Nơi xảy ra vụ cháy khiến 2 người tử vong. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Hai nạn nhân tử vong được xác định là ông Ngụy Hữu H. (SN 1985, quê xã Trực Cát, tỉnh Ninh Bình) và ông Đoàn Văn T. (SN 1980, trú tại xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên).

Trước hậu quả nghiêm trọng của vụ hỏa hoạn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND xã Thượng Phúc chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy. Công an thành phố được giao khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Trường hợp phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Hai nạn nhân được xác định là thợ sửa xe

Theo thông tin ban đầu, hai người tử vong trong vụ cháy là thợ sửa xe. Xưởng sửa xe xảy ra hỏa hoạn được cải tạo từ phần sân của một ngôi nhà 2 tầng. Khu vực xưởng được quây kín bằng tôn, phía trên lợp mái tôn và có một gác xép. Diện tích xưởng khoảng 25m2.

Vụ cháy xảy ra vào thời điểm buổi tối, tại khu vực có diện tích tương đối nhỏ và được quây kín. Hiện nguyên nhân cụ thể cũng như các vấn đề liên quan đến an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở này đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, đồng thời làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc và trách nhiệm của các bên liên quan theo quy định.