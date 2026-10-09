Công an Hà Nội thông tin chính thức về vụ cháy cửa hàng xe máy ở Nguyễn Khánh Toàn

Huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ chữa cháy cửa hàng xe máy

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào hồi 22h25 ngày 8/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại cửa hàng xe máy ở số 4 Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội.

Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng điều động 5 xe chữa cháy, 1 xe téc nước cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường chữa cháy. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Khu vực xảy ra cháy là cửa hàng kinh doanh, trưng bày xe máy có quy mô 3 tầng, diện tích mặt bằng khoảng 340m2, diện tích xây dựng 136m2. Lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy, kiểm soát đám cháy và ngăn nguy cơ cháy lan sang những khu vực lân cận.

Cảnh sát tiếp cận bên trong cửa hàng. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Thời điểm nào dập tắt vụ cháy?

Theo Công an TP Hà Nội, đến khoảng 22h40 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã cơ bản khống chế được đám cháy. Đến khoảng 23h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Đây là thông tin đáng chú ý trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở kinh doanh, trưng bày xe máy trên tuyến phố Nguyễn Khánh Toàn vào tối 8/10.

Vụ cháy thiêu rụi nhiều xe máy bên trong cửa hàng. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Hiện thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo các cơ sở kinh doanh cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp và duy trì lối thoát nạn thông thoáng nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra hỏa hoạn.