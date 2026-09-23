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Cháy nhà tạm trong rẫy cà phê ở Lâm Đồng khiến 3 mẹ con tử vong

Thứ Tư, 10:37, 23/09/2026
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Cơ quan chức năng đang điều tra vụ cháy nhà tạm trong rẫy cà phê tại xã Đam Rông 2 khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm.

Sáng 23/9, lãnh đạo UBND xã Đam Rông 2 (Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Theo thông tin từ UBND xã Đam Rông 2, vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 22/9 tại Tiểu khu 181, thôn Liêng Hùng.

chay nha tam trong ray ca phe o lam Dong khien 3 me con tu vong hinh anh 1
Vụ cháy nhà tại Tiểu khu 181 khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm. Ảnh: Nhi Nhi (Ảnh chụp ngày 22/9)

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã chỉ đạo Công an xã báo cáo Công an tỉnh, triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra và xác minh vụ việc.

Vụ cháy làm một căn nhà tạm bằng gỗ, mái lợp tôn, diện tích khoảng 50m2 bị thiêu rụi hoàn toàn. Ba người trong gia đình tử vong, gồm chị V.T.S (SN 1994, ngụ tại địa phương) cùng hai người con là cháu V.T.V (SN 2024) và cháu H.V.Q (SN 2026).

chay nha tam trong ray ca phe o lam Dong khien 3 me con tu vong hinh anh 2
Hiện trường vụ cháy nhà trong rẫy cà phê tại Tiểu khu 181 (xã Đam Rông 2) khiến 3 mẹ con tử vong. Ảnh: Nhi Nhi (Ảnh chụp ngày 22/9)

Theo chính quyền địa phương, khu vực xảy ra vụ cháy nằm ở nơi giao thông đi lại khó khăn, không có sóng điện thoại. Điều này khiến việc thông tin, liên lạc và triển khai lực lượng đến hiện trường gặp nhiều trở ngại.

UBND xã Đam Rông 2 đã cử lãnh đạo đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình các nạn nhân. Trước mắt, địa phương hỗ trợ 20 triệu đồng để gia đình lo hậu sự; đồng thời tiếp tục rà soát, đề xuất hỗ trợ khắc phục hậu quả theo quy định.

Hiện Công an xã Đam Rông 2 đang phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy.

Theo Nguyễn Quân/Lao Động
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