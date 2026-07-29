Chạy nước rút hoàn thiện cải tạo trụ sở công thành trường học ở TP.HCM

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là năm học mới bất đầu. Hiện trụ sở UBND Quận 12 cũ đang được gấp rút cải tạo thành trường học 3 cấp với tên gọi trường Tiểu học - THCS - THPT Lê Thị Riêng. Trụ sở này có diện tích hơn 36.000m2, trường sẽ sử dụng diện tích khoảng 28.000m2.

Năm học 2026-2027, trường tuyển khoá đầu tiên với 3 khối lớp 1, 6 và 10. Hiện khối lớp 10 đã đủ chỉ tiêu, lớp 1 với chỉ tiêu 140 em đã nhận được hơn 120 hồ sơ, còn lớp 6 cũng sẽ kết thúc tuyển sinh trong tuần này.

Phụ huynh đến hoàn thiện hồ sơ nhập học tại trường .

Chị Ngân Mỹ Linh, ngụ tại Phường An Phú Đông, đến trường để hoàn thiện hồ sơ cho con vào lớp 6. Chị Linh cho biết, dù phải đi học xa nhà khoảng 4km nhưng miễn con có được môi trường học tập tốt là mình yên tâm.

"Ở ngôi trường mới, bạn mới mong con học tốt. Trường mới, bạn mới, điều này càng tốt, tạo môi trường cho các con sau này học tập phát triển hơn", chị Linh nói.

Ông Lương Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS - THPT Lê Thị Riêng cho biết, hiện nhà trường đã ký hợp đồng với đơn vị dọn dẹp để làm sạch mặt bằng và đang chờ hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu triển khai sửa chữa. Khi có đơn vị trúng thầu, trường sẽ yêu cầu thi công cả ngày lẫn đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Bên ngoài trụ sở UBND Quận 12 cũ đang được cải tạo.

Theo kế hoạch, trường sẽ sửa chữa 46 phòng, trong đó hoàn thiện 18 phòng học cho năm học mới. Bên cạnh các phòng học, trường cũng sẽ hoàn thiện các phòng chức năng như phòng tin học, ngoại ngữ, phòng thực hành các bộ môn và khu làm việc của khối hành chính.

"Trước mắt, nhà trường sẽ ưu tiên sửa chữa các phòng học ở tầng trệt dành cho học sinh tiểu học; tiếp đó là tầng 1 dành cho học sinh THCS và tầng 2 dành cho học sinh THPT. Dự kiến toàn bộ công trình sẽ hoàn thành vào ngày 31/8. Riêng khu vực tầng trệt phục vụ học sinh tiểu học sẽ hoàn thành vào khoảng giữa tháng 8 để bảo đảm đón học sinh tựu trường", ông Minh cũng cho biết, trường sẽ tập trung sửa chữa đủ số phòng học phục vụ năm học mới, các hạng mục còn lại sẽ hoàn thiện sau.

Khu vực tầng trệt được dọn dẹp, làm sạch mặt bằng.

Về đội ngũ giáo viên, bậc THPT cơ bản đã được bổ sung thông qua điều động từ các trường khác, đáp ứng nhu cầu giảng dạy năm học mới. Một số giáo viên các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Tin học cũng có thể tham gia giảng dạy khối 6.

"Giáo viên một số bộ môn như Khoa học Tự nhiên sử địa, mỹ thuật âm nhạc cấp 2 và cấp 1 gần như chưa có, cũng có một số thầy cô đến trường nộp hồ sơ, họ cũng biết trước mắt sẽ dạy hợp đồng, trường cũng nhận hồ sơ của những giáo viên tốt nghiệp giáo dục tiểu học, nếu sở tuyển dụng không kịp trường sẽ hợp đồng với những thầy cô này để dạy cho khối tiểu học và THCS", ông Minh thông tin thêm.