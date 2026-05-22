Thành lập thêm 5 trường THPT công lập mới ở TP.HCM

Thứ Sáu, 17:21, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 5 trường THPT công lập mới ở TP.HCM, trong đó 3 trường tận dụng từ trụ sở cũ, với tổng chỉ tiêu hơn 3.300 em vào lớp 10 năm nay.

Ngày 22/5, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố quyết định thành lập 5 trường THPT và bổ nhiệm vị trí hiệu trưởng. Các trường này tuyển sinh lớp 10 từ năm học 2026-2027.

Theo đó, trường Tiểu học, THCS và THPT Lê Thị Riêng, phường Thới An đặt tại số 1 Lê Thị Riêng, phường Thới An, TP.HCM. Đây là địa điểm được cải tạo từ trụ sở UBND Quận 12 cũ. Năm học 2026-2027, Trường THPT Lê Thị Riêng tuyển sinh 450 chỉ tiêu lớp 10. Hiệu trưởng là ông Lương Văn Minh

Trường THPT Thoại Ngọc Hầu thuộc phường Tân Phú, được cải tạo từ trụ sở UBND quận Tân Phú cũ. Trường THPT Thoại Ngọc Hầu tuyển sinh 675 chỉ tiêu lớp 10. Hiệu trưởng là bà Nguyễn Thị Túy Phượng.

Tương tự, THPT Hà Huy Tập, phường Dĩ An cũng được cải tạo từ trường Trung cấp nghề Dĩ An. Năm tới trường tuyển 720 học sinh. Ông Phạm Phương Bình giữ chức hiệu trưởng. 

Trường Tiểu học, THCS và THPT Lê Thị Riêng, được cải tạo từ trụ sở UBND Quận 12 cũ (ảnh: Trần Quỳnh)

Hai trường xây mới hoàn toàn là THPT Phan Văn Hớn phường Đông Hưng Thuận (Quận 12 cũ) và THPT Võ Nguyên Giáp thuộc phường Phú Mỹ. Hai trường này tuyển lần lượt 810 và 675 chỉ tiêu lớp 10.

Việc xây mới và cải tạo trụ sở cũ nằm trong chiến dịch "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học" của thành phố cho năm học 2026-2027. 5 trường mới đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027, với hơn 3.300 chỉ tiêu lớp 10 góp phần giải toả áp lực tuyển sinh đầu cấp.

Năm nay TP.HCM có hơn 169.600 học sinh tốt nghiệp THPT, tuyển khoảng 118.000 chỉ tiêu vào lớp 10.

Kỳ thi lớp 10 công lập diễn ra ngày 1-2/6 với 3 môn thi là Toán, Văn, Tiếng Anh, thí sinh thi tích hợp hoặc chuyên sẽ thi thêm tích hợp/chuyên. Hai khu vực được xét tuyển vào lớp 10 là xã đảo Thạnh An và đặc khu Côn Đảo. 

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
TP.HCM được đề nghị chọn môn thi thứ 3 vào lớp 10 bằng tổ hợp từ năm sau
VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đề nghị kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2027, TP.HCM nghiên cứu chọn môn thứ 3 là bài thi tổ hợp môn. Thông tin được nêu ra tại buổi làm việc với UBND TP.HCM chiều 21/5.

Tỷ lệ chọi vào lớp 10 Trường Phổ thông năng khiếu ở TP.HCM cao nhất nhiều năm qua
VOV.VN - Hơn 4.700 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 Trường Phổ thông năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM), trong khi trường tuyển 595 chỉ tiêu, tỷ lệ chọi khoảng 1/8.

Học sinh lớp 9 tại TP.HCM tăng tốc ôn thi vào 10
VOV.VN - Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, học sinh lớp 9 tại TP.HCM chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 công lập. Thời điểm này, nhiều học sinh dành phần lớn thời gian trong ngày để chuẩn bị cho kỳ thi.

