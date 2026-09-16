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Nhân chứng kể khoảnh khắc bắc thang cứu 2 mẹ con trong vụ cháy ở Tây Hồ, Hà Nội

Thứ Tư, 14:59, 16/09/2026
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VOV.VN - Nghe tiếng kêu cứu từ tầng 4 ngôi nhà đang bốc cháy, anh Vàng Mí Lử cùng mọi người tại quán bia bên cạnh đã bắc thang, dùng vỏ thùng bia kê phía dưới để hỗ trợ 2 mẹ con thoát nạn.

Như VOV đã đưa tin, trong vụ cháy ở ngôi nhà số 2B ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội, ngoài 5 người tử vong, thì 2 người lớn cùng 1 trẻ em đã tự thoát nạn và được người dân giúp đỡ, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện 354 (Bộ Quốc phòng).

Là một trong những nhân chứng có mặt tại hiện trường, anh Vàng Mí Lử, Tuyên Quang, nhân viên một quán bia cạnh ngôi nhà xảy ra cháy cho biết vào khoảng 2h ngày 16/9, khi mọi người đang ngủ, quản lý quán phát hiện có cháy và hô hoán.

Sau khi kiểm tra, mọi người phát hiện lửa bùng phát tại ngôi nhà kế bên, phía ngoài ngách 264/2 Thụy Khuê. Theo anh Lử, mọi người đã sử dụng toàn bộ số bình cứu hỏa trong quán để dập lửa nhưng không thành công. “Quản lý quán chạy sang hàng xóm hô hoán mọi người có cháy, mau chạy ra ngoài. Chúng tôi nghe tiếng kêu cứu ‘mọi người ơi, bà con ơi giúp em với’ từ tầng 4 ngôi nhà vang lên”, anh Lử chia sẻ.

Từ phía dưới quán bia, anh Lử cùng mọi người bắc thang, dùng vỏ thùng bia kê phía dưới để hỗ trợ 2 mẹ con nạn nhân thoát ra ngoài. Sau đó, một người đàn ông theo đường dây điều hòa xuống mái tôn. “Lúc này, tay người đàn ông bị bỏng nặng, người phụ nữ cũng đã mệt lả”, anh Lử cho biết.

Chia sẻ về thời điểm cứu người, anh Vàng Mí Lử nói lúc đó bản thân chỉ có một suy nghĩ là cố gắng cứu được mọi người.

nhan chung ke khoanh khac bac thang cuu 2 me con trong vu chay o tay ho, ha noi hinh anh 1
Vàng Mí Lử chia sẻ về thời điểm cứu nạn nhân.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, bác sĩ Trần Quốc Thắng, Phó Chủ nhiệm Khoa Hồi sức cấp cứu, cho biết bệnh nhân nam H.M.T (SN 1989) được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bỏng hai tay, khó thở, ngạt khói sau thời gian ở trong khu vực xảy ra cháy.

Theo bác sĩ Thắng, thời gian bệnh nhân tiếp xúc với đám cháy không xác định chính xác nhưng tương đối dài, có thể trên 10 phút. Bệnh nhân phải chạy đi chạy lại trong khu vực thiếu oxy và nhiều khói. Khi nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện tăng tiết đường hô hấp, trong đường hô hấp có nhiều bụi khói đen. Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi ngộ độc khí CO, bỏng cẳng tay hai bên và có nguy cơ bỏng đường hô hấp.

Thông tin về bệnh nhân nữ L.T.T (SN 1994), là vợ của bệnh nhân H.M.T, được đánh giá có thời gian tiếp xúc với khói, bụi trong đám cháy ít hơn chồng. Tuy nhiên, trong quá trình thoát khỏi đám cháy, người phụ nữ này đã nhảy từ khu vực tầng 4 xuống mái tôn phía dưới, độ cao được mô tả khoảng 2-3 m. Đáng chú ý, thời điểm này bệnh nhân còn ôm theo con nhỏ 6 tuổi.

Qua thăm khám ban đầu, bệnh nhân có va đập vùng đùi. Tuy nhiên, kết quả chụp X-quang và CT cho thấy bệnh nhân bị tràn khí màng phổi. Bác sĩ Hoài Giang, Khoa Hồi sức tích cực, cho biết hiện tình trạng toàn thân của bệnh nhân vẫn trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, nếu lượng khí trong khoang màng phổi tiếp tục tăng, tình trạng suy hô hấp có thể tiến triển nặng hơn

Các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi sát. Nếu lượng khí trong khoang màng phổi có thể tự hấp thu và tình trạng toàn thân ổn định, bệnh nhân sẽ được tiếp tục điều trị và theo dõi. Đối với cháu bé 6 tuổi, con của hai bệnh nhân, các bác sĩ đã lưu tại khoa Cấp cứu để theo dõi. Sau khi sức khỏe ổn định, cháu bé đã được xuất viện.

nhan chung ke khoanh khac bac thang cuu 2 me con trong vu chay o tay ho, ha noi hinh anh 2
Hiện trường vụ cháy đang được cơ quan chức năng kiểm soát nghiêm ngặt. 

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, TP Hà Nội vào rạng sáng 16/9.

Danh tính 5 nạn nhân tử vong được xác định gồm: ông H.M.T. (SN 1960), chủ nhà; bà L.T.K. (SN 1961), vợ ông T.; cháu H.P.L. (SN 2020), cháu nội của chủ nhà; ông Đ.M.T. (SN 1960) và bà Đ.T.L. (SN 1962), là vợ chồng thuê để làm cơ sở chữa bệnh Đông y.

Như vậy, 5 người tử vong trong vụ cháy Thụy Khuê không phải tất cả đều là thành viên của một gia đình. Theo danh sách nạn nhân được công bố, trong số 5 người có vợ chồng chủ nhà và cháu nội; hai nạn nhân còn lại là một cặp vợ chồng.

Nguyễn Hà-Linh Thương/VOV.VN
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