Cháy tiệm ăn lúc rạng sáng trên đường Tuyên Quang ở Phan Thiết

Theo đó, khoảng 3h20 ngày 27/10, người dân phát hiện lửa bùng lên từ một tiệm bán đồ ăn trên đường Tuyên Quang, phường Phú Thủy (Phan Thiết, Bình Thuận cũ) và lập tức báo cho Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 5.

Hiện trường vụ cháy. Lực lượng chức năng phải cắt cửa cuốn để chữa cháy. (Ảnh: Khánh Phúc)

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Do cửa tiệm đóng kín bằng cửa cuốn, các chiến sĩ phải sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt cửa để tiếp cận bên trong. Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do ngọn lửa lan mạnh tại khu vực tầng gác, nơi chứa nhiều thùng giấy và vật liệu dễ bắt lửa.

Sau gần 50 phút nỗ lực, lực lượng chức năng đã khống chế được hỏa hoạn, ngăn không để lửa tiếp tục lan rộng. Thời điểm xảy ra sự việc, bên trong tiệm không có người nên không ghi nhận thương vong.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.