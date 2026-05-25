Cháy xe khách chở hơn 30 người trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh

Sáng 25/5, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời khống chế, dập tắt vụ cháy xe khách giường nằm xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc – Nam, bảo đảm an toàn cho 33 hành khách và hạn chế thiệt hại về tài sản.

Hiện trường vụ cháy xe khách.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h04 cùng ngày, xe khách giường nằm mang BKS 19B - 015xx đang lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh thì bất ngờ bốc cháy. Thời điểm xảy ra sự cố, trên xe có khoảng 33 người.

Phát hiện cháy, lái xe và phụ xe đã nhanh chóng hướng dẫn hành khách thoát nạn an toàn, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy, ngăn cháy lan và bảo đảm an toàn khu vực xung quanh.

Hiện trường sau khi đám cháy được dập tắt.

Sau khoảng 3 phút triển khai chữa cháy, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, cơ bản bảo vệ được phương tiện cùng nhiều tài sản, đồ dùng của hành khách.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.