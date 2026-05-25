Cháy xe khách chở hơn 30 người trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh

Thứ Hai, 12:04, 25/05/2026
VOV.VN - Xe khách giường nằm chở 33 người đang lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh thì bất ngờ bốc cháy.

Sáng 25/5, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời khống chế, dập tắt vụ cháy xe khách giường nằm xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc – Nam, bảo đảm an toàn cho 33 hành khách và hạn chế thiệt hại về tài sản.

Hiện trường vụ cháy xe khách.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h04 cùng ngày, xe khách giường nằm mang BKS 19B - 015xx đang lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh thì bất ngờ bốc cháy. Thời điểm xảy ra sự cố, trên xe có khoảng 33 người.

Phát hiện cháy, lái xe và phụ xe đã nhanh chóng hướng dẫn hành khách thoát nạn an toàn, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy, ngăn cháy lan và bảo đảm an toàn khu vực xung quanh.

Hiện trường sau khi đám cháy được dập tắt.

Sau khoảng 3 phút triển khai chữa cháy, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, cơ bản bảo vệ được phương tiện cùng nhiều tài sản, đồ dùng của hành khách.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: xe khách bốc cháy cao tốc hà tĩnh giường nằm.
Ô tô cháy dữ dội trên Vành đai 3 trên cao, ùn tắc kéo dài qua Nguyễn Xiển, Hà Nội

VOV.VN - Sáng 9/5, một vụ cháy ô tô xảy ra trên đường Vành đai 3 trên cao đoạn qua phường Khương Đình (Hà Nội) khiến phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn, giao thông ùn tắc kéo dài theo hướng từ Linh Đàm đi Khuất Duy Tiến.

Bắt tạm giam tài xế vụ cháy ô tô tại cây xăng làm 2 người tử vong

VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế trong vụ ô tô bốc cháy làm 2 người tử vong, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý chủ phương tiện.

Vụ cháy ô tô làm 2 người tử vong tại cây xăng: Đà Nẵng thăm hỏi gia đình nạn nhân

VOV.VN - Liên quan vụ cháy ô tô khiến 2 người tử vong tại cây xăng ở xã Thăng Điền, TP.Đà Nẵng (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ) khiến 2 người tử vong, sáng 2/5, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình các nạn nhân.

