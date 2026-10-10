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Gia Lai quy tập hài cốt liệt sĩ từ thông tin của người dân

Thứ Bảy, 18:01, 10/10/2026
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VOV.VN - Đội K52, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai vừa tổ chức tìm kiếm, quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại tổ dân phố Lộc Thuận, phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Sáu, sinh năm 1960, trú tại tổ dân phố Lộc Thuận, cung cấp thông tin về khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ trong vườn nhà. Ông Sáu cho biết, theo lời kể của mẹ ông, trong những năm 1963-1968, tại khu vườn này có chôn cất bộ đội Việt Nam.

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Đội K52 quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai. Ảnh Đội K52 cung cấp

Đến năm 1976, khi gia đình đào đất làm đường mương dẫn nước, đã phát hiện xương và di vật của bộ đội. Sau đó, gia đình báo chính quyền địa phương và tổ chức quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ, đưa về nghĩa trang liệt sĩ. Cũng theo ông Sáu, vì nghi trong vườn nhà mình vẫn còn hài cốt liệt sĩ, nên ông đã báo cáo tới lực lượng chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Đội K52 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường An Nhơn Bắc tiến hành xác minh, thu thập thông tin và tổ chức đào tìm kiếm tại khu vực nghi có mộ liệt sĩ.

Đến 9 giờ 30 phút ngày 9/10, lực lượng chức năng đã quy tập được một hài cốt liệt sĩ. Qua kiểm tra ban đầu, hài cốt gồm xương chân, xương tay, xương sọ, răng, xương hàm và một số mảnh xương vụn khác, trong tình trạng phân hủy nặng. Di vật tìm thấy có vải võng dù bộ đội và cúc áo.

Hiện lực lượng chức năng đang thực hiện các bước tiếp theo để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hoàng Qui/ VOV-Tây Nguyên
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