Khánh Hòa tìm kiếm, quy tập 9 hài cốt liệt sĩ tại Phước Dinh

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm tại căn cứ cách mạng CK35, thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập 5 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại khu vực CK35; đồng thời quy tập thêm 4 phần mộ có thông tin tại những địa điểm khác trên địa bàn xã.

Lực lượng chức năng cẩn thận tìm kiếm hài cốt, di vật

Các mẫu sinh phẩm của 5 hài cốt đã được lấy để phục vụ giám định ADN. Quá trình tìm kiếm dựa trên hồ sơ, sơ đồ và tọa độ lưu trữ, kết hợp thông tin từ những người từng hoạt động tại địa bàn. Do địa hình thay đổi sau nhiều năm, lực lượng chức năng phải thận trọng kiểm tra từng vị trí, bảo đảm việc phát hiện, thu thập và bảo quản hài cốt, di vật theo quy định.

Ông Nguyễn Đức Hạnh, người từng trực tiếp hoạt động tại căn cứ CK35, cho biết ký ức về nơi này vẫn in đậm sau hơn nửa thế kỷ: “Đây từng là cơ quan của Tỉnh đội, Tỉnh ủy trong kháng chiến, đồng thời là tuyến giao liên nối tỉnh với huyện. Các đồng chí hy sinh từ lâu, phần mộ thất lạc, chúng tôi nay tuổi đã cao nên không còn nhớ rõ hết thông tin. Nhưng chúng tôi khẳng định, khu vực này chỉ có đồng đội hy sinh, không có người dân được chôn cất ở đây".

Sau khi quy tập, các hài cốt được đưa về Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Phước Dinh; địa phương và lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định, đồng thời mở rộng tìm kiếm tại những vị trí có thông tin về nơi an táng liệt sĩ.