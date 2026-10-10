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Tìm thấy lá đơn xin vào Đảng trong chiếc ví liệt sĩ quy tập tại Campuchia

Thứ Bảy, 13:49, 10/10/2026
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VOV.VN - Trong quá trình cất bốc hài cốt liệt sĩ tại Campuchia, Đội K72 (Bộ CHQS TP. Đồng Nai) đã phát hiện lá đơn viết tay xin vào Đảng 6 trang có ghi thông tin. Đây là manh mối quan trọng để xác định danh tính liệt sĩ.

Theo đó, ngày 28/9, Đội K72 tổ chức khảo sát khu vực, vị trí có thông tin mộ liệt sĩ tại xã Đa, huyện Mimốt, tỉnh T’bong Khmum, Vương quốc Campuchia. Đội đã tìm được 2 hài cốt liệt sĩ ở độ sâu khoảng 80cm, đầu quay về hướng Tây, bên trên phủ lớp tăng màu xanh đen (kích thước 60x80cm).

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Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 quy tâp hài cốt liệt sĩ (ảnh: Đội K72)

Do thời gian vùi lấp đã lâu, hài cốt đang trong quá trình phân hủy mạnh, chỉ còn lại số ít xương tay, chân, xương chậu, 2 chiếc răng và nhiều mảnh xương vụn. Đơn vị đã lấy mẫu phẩm để lưu giữ.

Tại thực địa, nhiều di vật khác được tìm thấy như: Dây thông tin, tấm tăng, vải mỏng màu nâu, bao xe, hộp tiếp đạn AK (có đạn bên trong bị rỉ sét), túi đạn bọc 25 viên đạn, nhiều viên đạn AK rời, lọ thủy tinh, hộp quẹt, thắt lưng, cây dũa mài, thanh nhôm 6cm và 2 cúc áo.

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Những di vật được tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ (ảnh: Đội K72)

Đáng chú ý, lực lượng quy tập phát hiện 2 chiếc ví. Một trong 2 chiếc ví có kẹp 1 tấm ảnh 3x4cm màu trắng đen, hình người con gái; 1 cây bút làm từ đạn AR15; tờ giấy ghi nội dung “Đơn xin vào Đảng”.

Lá đơn xin vào Đảng viết bằng tay gồm 6 trang (3 tờ), chất liệu giấy bị mục và mất đi một vài phần. Tuy nhiên, khi xem xét vẫn còn dòng chữ đọc được: Kính gửi Chi ủy Chi bộ 2 và Đảng ủy 32... Họ tên Vương Đình Minh 22 tuổi. Quê quán Tân Nho, Nghi Hải, Nghi Lộc, Nghệ An. Họ tên bố: Vương Đình Tiếp; mẹ: Ngô Thị Tiếp; anh: Vương Đình Cẩm; anh: Vương Đình Quang; em: Vương Đình Hải. Các tên khác trong gia đình gồm Vương Đình Hòa, Vương Thị Lam, Vương Thị Thúy.

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Lá đơn viết tay dài 6 trang trong ví liệt sĩ (ảnh: Đội K72)

Đội K72 đã báo cáo Bộ CHQS TP. Đồng Nai, Quân khu 7 và liên hệ với địa phương cùng thân nhân liệt sĩ được ghi trong đơn đang sinh sống tại xã Nghi Hải, Nghi Lộc, Nghệ An (nay là khối Nghi Hải, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) để xác minh.

Kết quả đối soát trùng khớp với các thông tin gia đình cung cấp về liệt sĩ Vương Đình Minh, SN 1949, nhập ngũ năm 1967, hy sinh ngày 10/1/1971, trình độ học vấn lớp 6/7, quê quán tại Tân Nho, Nghi Hải, Nghi Lộc, Nghệ An.

Hiện nay cha mẹ và một số anh chị em của liệt sĩ đã mất, gia đình còn em trai Vương Đình Hòa (SN 1954) và em gái Vương Thị Lam (SN 1958) còn sinh sống tại địa phương. Cháu ruột Vương Đình Nga đang trực tiếp thờ cúng liệt sĩ.

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Ảnh chân dung cô gái trong ví liệt sĩ (ảnh: Đội K72)

Theo thông tin từ Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, thân nhân liệt sĩ Vương Đình Minh sau nhiều lần tìm kiếm nhưng chưa tìm được hài cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, trên hệ thống phần mềm quản lý thông tin của Bộ Quốc phòng có ghi nhận thông tin về một liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (cũ) trùng tên với liệt sĩ Vương Đình Minh. Theo nhận định ban đầu, có thể hệ thống nhập sai dữ liệu.

Đội K72 nhận định, khả năng hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy chính là liệt sĩ Vương Đình Minh. Do đó, Đội K72 đề xuất cho thân nhân liệt sĩ Vương Đình Minh (em gái Vương Thị Lam) được lấy mẫu ADN để giám định, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

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Việc quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện cẩn trọng, tỉ mỉ (ảnh: Đội K72)

Trong trường hợp mẫu phẩm hài cốt liệt sĩ không thể xét nghiệm ADN, tiếp tục xem xét phương pháp thực chứng để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Như vậy, từ ngày 4/9 đến ngày 6/10, Đội K72 đã tìm kiếm, quy tập được 41 bộ hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

 

Thiên Lý/VOV - TP.HCM
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