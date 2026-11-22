Lúc 8h20 sáng ngày 22/11, ông Hoàng Minh 43 tuổi, trú tại tổ dân phố Lũ Phong, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị, chủ tàu cá QB-98163.TS đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Gianh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trình báo về việc tàu cá của mình bị chìm trên biển.

Ngư dân đến đồn biên phòng trình báo vụ chìm tàu cá

Theo trình báo, khoảng 19h ngày 21/11, khi tàu đang khai thác hải sản tại vị trí cách cửa Gianh khoảng 63 hải lý về phía Đông thì bị phá nước không rõ nguyên nhân, dẫn đến chìm tàu. Tàu QB-98163.TS có chiều dài 15m, xuất cửa Gianh ngày 14/11/2026, trên tàu có 6 ngư dân.

Thời điểm xảy ra sự việc, tàu cá QB-98670.TS của ông Phạm Văn Đông (trú tại tổ dân phố Quảng Phong, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) đang khai thác cách vị trí tàu gặp nạn khoảng 4,5 hải lý. Phát hiện sự việc, tàu QB-98670.TS nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ bơm nước chống chìm tàu QB-98163.TS.

Tàu đánh cá QB-98163.TS bị chìm ngoài khơi tỉnh Quảng Trị

Tuy nhiên, do nước tràn vào tàu nhanh, sóng lớn gây khó khăn cho việc cập mạn và hỗ trợ bơm nước, tàu QB-8163.TS đã bị chìm. Vụ việc gây thiệt hại toàn bộ tàu, ngư lưới cụ, trang thiết bị và khoảng 2 tấn cá vừa khai thác. 6 ngư dân trên tàu bị chìm được cứu sống, không có thiệt hại về người.

Vụ chìm tàu cá gây thiệt hại toàn bộ tàu, ngư lưới cụ, trang thiết bị và khoảng 2 tấn cá vừa khai thác

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh đã tiếp nhận thông tin, hướng dẫn thuyền trưởng hoàn thiện các thủ tục khai báo vụ việc theo quy định.